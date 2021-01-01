У Луцьку посеред ночі затримали п’яного хлопця, який дрифтував на BMW. ВІДЕО
Сьогодні, 12:12
У Луцьку патрульні притягнули до відповідальності водія, який порушував ПДР та був у стані алкогольного сп’яніння.
Так, 30 червня близько 1-ї години ночі, патрульним надійшло повідомлення про те, що у центрі міста автомобіль порушує ПДР,- інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Прибувши на вулицю Шевченка, інспектори виявили автомобіль BMW, який "дрифтував", порушуючи ПДР. Водій, побачивши екіпаж поліції, вибіг з авто та направився в заклад, який розташований неподалік.
21-річного чоловіка затримали із застосуванням кайданок, доправили до Луцького РУП для встановлення особи та складання адміністративних матеріалів.
Під час спілкування із керманичем, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану сп’яніння у медичному закладі показав результат у 0,77 проміле, що майже в 4 рази перевищує допустиму норму. Окрім того, кермувальник не пред’явив посвідчення водія відповідної категорії.
У результаті на нього склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії), ч.2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при зміні його напрямку) КУпАП.
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Так, 30 червня близько 1-ї години ночі, патрульним надійшло повідомлення про те, що у центрі міста автомобіль порушує ПДР,- інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Прибувши на вулицю Шевченка, інспектори виявили автомобіль BMW, який "дрифтував", порушуючи ПДР. Водій, побачивши екіпаж поліції, вибіг з авто та направився в заклад, який розташований неподалік.
21-річного чоловіка затримали із застосуванням кайданок, доправили до Луцького РУП для встановлення особи та складання адміністративних матеріалів.
Під час спілкування із керманичем, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану сп’яніння у медичному закладі показав результат у 0,77 проміле, що майже в 4 рази перевищує допустиму норму. Окрім того, кермувальник не пред’явив посвідчення водія відповідної категорії.
У результаті на нього склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії), ч.2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при зміні його напрямку) КУпАП.
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