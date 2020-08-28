Волинські легкоатлетики завоювали «золото» та «срібло» на чемпіонаті України. ФОТО

29-30 червня у Луцьку на стадіоні "Авангард" відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. У змаганнях участь взяли близько 500 легкоатлетів з 25 областей України. У підсумку змагань команда Волинської області посіла 8 місце у рейтинговому списку.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Волинські легкоатлети здобули 6 медалей різного ґатунку. Зокрема, чемпіонами України серед юніорів стали:у спортивній ходьбі на дистанції 10 000 метрів з результатом 47:49.56.у спортивній ходьбі на цій же дистанції з результатом 43:18,97 та виконав норматив на чемпіонат світу, який відбудеться в м. Найробі (Кенія).у бігові на дистанції 3000 м з результатом 9:56,96. Тренують чемпіонів Борисюк О.С. та Борисюк В.І.стала срібною призеркою у стрибках у висоту. Тренери –таБронзові сходинки п’єдесталу посілиу метанні молота, тренери -тау стрибках у висоту, тренує спортсменку Король В.І.