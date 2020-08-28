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Волинські легкоатлетики завоювали «золото» та «срібло» на чемпіонаті України. ФОТО

Волинські легкоатлетики завоювали «золото» та «срібло» на чемпіонаті України. ФОТО
29-30 червня у Луцьку на стадіоні "Авангард" відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. У змаганнях участь взяли близько 500 легкоатлетів з 25 областей України. У підсумку змагань команда Волинської області посіла 8 місце у рейтинговому списку.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Волинські легкоатлети здобули 6 медалей різного ґатунку. Зокрема, чемпіонами України серед юніорів стали:
Валерія Шоломіцька у спортивній ходьбі на дистанції 10 000 метрів з результатом 47:49.56.
Тарас Корецький у спортивній ходьбі на цій же дистанції з результатом 43:18,97 та виконав норматив на чемпіонат світу, який відбудеться в м. Найробі (Кенія).
Юлія Петрик у бігові на дистанції 3000 м з результатом 9:56,96. Тренують чемпіонів Борисюк О.С. та Борисюк В.І.
Марія Алєйнікова стала срібною призеркою у стрибках у висоту. Тренери – Захарченко М.П. та Скалоцька М.В.

Бронзові сходинки п’єдесталу посіли Юлія Шатохіна у метанні молота, тренери - Ясенецький В.С. і Черкашин Р.Є та Людмила Шпак у стрибках у висоту, тренує спортсменку Король В.І.

Волинські легкоатлетики завоювали «золото» та «срібло» на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські легкоатлетики завоювали «золото» та «срібло» на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські легкоатлетики завоювали «золото» та «срібло» на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські легкоатлетики завоювали «золото» та «срібло» на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські легкоатлетики завоювали «золото» та «срібло» на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські легкоатлетики завоювали «золото» та «срібло» на чемпіонаті України. ФОТО

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Теги: Луцьк, чемпіонат України, легка атлетика
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