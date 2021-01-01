Приїхала на заробітки: у Польщі загинула молода українка





Про зникнення 36-річної українки у вівторок, 29 червня, повідомив її працедавець, передає



Працедавець поінформував про зникнення українки, коли вона другий день поспіль не вийшла на роботу. За його словами, в неділю після обіду вона пішла на ріку Равка і вже не повернулася додому.



Поліція та рятувальники в середу організували пошуки зниклої громадянки України в районі, куди вона пішла, зокрема із залученням поліцейського гелікоптера. Під час пошуків у воді виявили тіло жінки і доправили його на берег.



Місцева прокуратура розпочала слідство у справі загибелі українки. Слідство має встановити причини смерті.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польські рятувальники та поліція виявили в ріці Равка у населеному пункті Кужешин поблизу міста Рава Мазовецька (центр РП) померлу громадянку України, яка зникла 27 червня.Про зникнення 36-річної українки у вівторок, 29 червня, повідомив її працедавець, передає Укрінформ із посиланням на Dziennik.pl.Працедавець поінформував про зникнення українки, коли вона другий день поспіль не вийшла на роботу. За його словами, в неділю після обіду вона пішла на ріку Равка і вже не повернулася додому.Поліція та рятувальники в середу організували пошуки зниклої громадянки України в районі, куди вона пішла, зокрема із залученням поліцейського гелікоптера. Під час пошуків у воді виявили тіло жінки і доправили його на берег.Місцева прокуратура розпочала слідство у справі загибелі українки. Слідство має встановити причини смерті.

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