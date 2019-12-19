Збірна України підсилиться перед матчем з Англією
Сьогодні, 04:23
Півзахисник збірної України Олександр Зубков повернеться в загальну групу команди перед чвертьфіналом чемпіонату Європи-2020 з футболу проти Англії 3 липня.
Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, гравець завершує свої індивідуальні тренування після травми, отриманої в матчі першого туру групи Євро-2020 проти Нідерландів, - пише НВ.
Відзначається, що Зубков приєднається до своїх партнерів по національній команді в загальній групі 2 липня.
Усі інші 23 гравця збірної України готуються до поєдинку з Англією в звичайному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, гравець завершує свої індивідуальні тренування після травми, отриманої в матчі першого туру групи Євро-2020 проти Нідерландів, - пише НВ.
Відзначається, що Зубков приєднається до своїх партнерів по національній команді в загальній групі 2 липня.
Усі інші 23 гравця збірної України готуються до поєдинку з Англією в звичайному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Збірна України підсилиться перед матчем з Англією
Сьогодні, 04:23
В Україні з'явилося селище Нью-Йорк
Сьогодні, 03:18
У монастир біля Луцька завітали паломники з Афону
Сьогодні, 02:16
В Україні хочуть збільшити податки
Сьогодні, 01:13