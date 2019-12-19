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Збірна України підсилиться перед матчем з Англією

Збірна України підсилиться перед матчем з Англією
Півзахисник збірної України Олександр Зубков повернеться в загальну групу команди перед чвертьфіналом чемпіонату Європи-2020 з футболу проти Англії 3 липня.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, гравець завершує свої індивідуальні тренування після травми, отриманої в матчі першого туру групи Євро-2020 проти Нідерландів, - пише НВ.

Відзначається, що Зубков приєднається до своїх партнерів по національній команді в загальній групі 2 липня.

Усі інші 23 гравця збірної України готуються до поєдинку з Англією в звичайному режимі.

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Теги: Україна, Євро-2020
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