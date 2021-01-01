У Луцьку поліцейських привітали з професійним святом. ФОТО





Про це



На захід завітали заступник міського голови Ірина Чебелюк, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик, депутат міської ради Андрій Разумовський, Митрополит Луцький та Волинський Михаїл, начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.



Урочистості розпочались із виконання Державного гімну та хвилини мовчання за поліцейськими, які загинули під час виконання службових обов’язків на Сході України.



“Поліція — наша надія та опора, підтримка в усіх сферах життєдіяльності нашої громади. В багатьох сферах в нас налагоджена тісна співпраця, і я щиро вдячна кожному, з ким ми працюємо, за підтримку та допомогу Луцькій міській раді як органу місцевого самоврядування.



Ваш вклад неможливо переоцінити. Це важка праця, однак я впевнена, що кожен, хто тут працює — прийшов сюди свідомо, з високим відчуттям громадянського обов’язку та відданістю служить на благо нашої держави”, - звернулась до присутніх Ірина Чебелюк та передала вітання від міського голови Ігоря Поліщука.



Потому вона урочисто вручила поліцейським Подяку міського голови.



До вітань долучились також представники обласної влади, духовенство та керівництво ГУНП у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 2 липня, у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області відбулись урочистості з нагоди Дня Національної поліції України.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.На захід завітали заступник міського голови, голова Волинської обласної ради, заступник голови облдержадміністрації, депутат міської ради, Митрополит Луцький та Волинський, начальник ГУНП у Волинській областіУрочистості розпочались із виконання Державного гімну та хвилини мовчання за поліцейськими, які загинули під час виконання службових обов’язків на Сході України.“Поліція — наша надія та опора, підтримка в усіх сферах життєдіяльності нашої громади. В багатьох сферах в нас налагоджена тісна співпраця, і я щиро вдячна кожному, з ким ми працюємо, за підтримку та допомогу Луцькій міській раді як органу місцевого самоврядування.Ваш вклад неможливо переоцінити. Це важка праця, однак я впевнена, що кожен, хто тут працює — прийшов сюди свідомо, з високим відчуттям громадянського обов’язку та відданістю служить на благо нашої держави”, - звернулась до присутніх Ірина Чебелюк та передала вітання від міського голови Ігоря Поліщука.Потому вона урочисто вручила поліцейським Подяку міського голови.До вітань долучились також представники обласної влади, духовенство та керівництво ГУНП у Волинській області.

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