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Жителів Нововолинська безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри

Жителів Нововолинська безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
7 липня жителів Нововолинська безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри.

Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.

Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.

У фонді зауважують, що огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 10:00.

Телефон для довідок та запису: 068 733 66 29 з понеділка з 8.00 до 17.00.

Обстеження буде проходити на базі Нововолинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 ( пр.Поштовий 1, приміщення центру зайнятості).

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Теги: рак, шкіра, Нововолинськ, обстеження
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