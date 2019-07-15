Жителів Нововолинська безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
Сьогодні, 11:25
7 липня жителів Нововолинська безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри.
Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.
Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.
У фонді зауважують, що огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 10:00.
Телефон для довідок та запису: 068 733 66 29 з понеділка з 8.00 до 17.00.
Обстеження буде проходити на базі Нововолинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 ( пр.Поштовий 1, приміщення центру зайнятості).
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Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.
Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.
У фонді зауважують, що огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 10:00.
Телефон для довідок та запису: 068 733 66 29 з понеділка з 8.00 до 17.00.
Обстеження буде проходити на базі Нововолинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 ( пр.Поштовий 1, приміщення центру зайнятості).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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