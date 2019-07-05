Поблизу Луцька трапилась ДТП: серед потерпілих – діти
Сьогодні, 11:22
У селі Підгайці на вулиці Дубнівській – дорожньо-транспортна пригода з потерпілими дітьми.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилася близько 10-ї ранку 6 липня неподалік кільця на вулиці Дубнівській.
Як розповіли свідки автопригоди, Рено підрізав Мерседес, який виїхав на зустрічну смугу руху, тому, аби уникнути лобового зіткнення, водій Рено з’їхав із дороги, де й влетів у стовп. Від удару в автомобіля спрацювала подушка безпеки.
Водій Мерседеса, натомість, навіть не зупинився.
На місце викликали швидку. Постраждалих госпіталізували.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», двох дітей із забоями та незначними травмами доправили в дитячу обласну лікарню у приймальне відділення. Водій від госпіталізації відмовився.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилася близько 10-ї ранку 6 липня неподалік кільця на вулиці Дубнівській.
Як розповіли свідки автопригоди, Рено підрізав Мерседес, який виїхав на зустрічну смугу руху, тому, аби уникнути лобового зіткнення, водій Рено з’їхав із дороги, де й влетів у стовп. Від удару в автомобіля спрацювала подушка безпеки.
Водій Мерседеса, натомість, навіть не зупинився.
На місце викликали швидку. Постраждалих госпіталізували.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», двох дітей із забоями та незначними травмами доправили в дитячу обласну лікарню у приймальне відділення. Водій від госпіталізації відмовився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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