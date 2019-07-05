Поблизу Луцька трапилась ДТП: серед потерпілих – діти





Про це Інформаційному агентству



Аварія трапилася близько 10-ї ранку 6 липня неподалік кільця на вулиці Дубнівській.



Як розповіли свідки автопригоди, Рено підрізав Мерседес, який виїхав на зустрічну смугу руху, тому, аби уникнути лобового зіткнення, водій Рено з’їхав із дороги, де й влетів у стовп. Від удару в автомобіля спрацювала подушка безпеки.



Водій Мерседеса, натомість, навіть не зупинився.



На місце викликали швидку. Постраждалих госпіталізували.



Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», двох дітей із забоями та незначними травмами доправили в дитячу обласну лікарню у приймальне відділення. Водій від госпіталізації відмовився.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підгайці на вулиці Дубнівській – дорожньо-транспортна пригода з потерпілими дітьми.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Аварія трапилася близько 10-ї ранку 6 липня неподалік кільця на вулиці Дубнівській.Як розповіли свідки автопригоди, Рено підрізав Мерседес, який виїхав на зустрічну смугу руху, тому, аби уникнути лобового зіткнення, водій Рено з’їхав із дороги, де й влетів у стовп. Від удару в автомобіля спрацювала подушка безпеки.Водій Мерседеса, натомість, навіть не зупинився.На місце викликали швидку. Постраждалих госпіталізували.Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», двох дітей із забоями та незначними травмами доправили в дитячу обласну лікарню у приймальне відділення. Водій від госпіталізації відмовився.

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