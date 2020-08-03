Фініш «Супернови», масштабний проект в центрі Луцька і нові міста: Андрій Разумовський розповів про плани «Інвестора»*

Наймасштабніший проект Будівельної компанії «Інвестор» ЖК «Супернова» матиме ще два будинки. В планах також - нові черги ЖК «Амстердам» поблизу Луцька та ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. А ще - старт нових проектів, у тому числі в нових містах, де компанія поки ще не будувала.Про робочі плани розповів директор Будівельної компанії «Інвестор»під часЗараз активно добудовується друга черга і проєктується третя черга ЖК «Супернова» (район вулиць Львівська і Потебні у Луцьку).«Щодо другої черги, то це будинок на майже 20 тисяч квадратних метрів на майже 300 квартир. Тут ми зараз одночасно виконуємо фасадні роботи, монтуємо вікна, паралельно відбувається і штукатурка, і облаштування опалення й зовнішніх мереж. Тут все справді відбувається на максимальній швидкості», - розповідає Андрій Разумовський.Також зараз активно проєктують два нових будинки цього комплексу. Це ще орієнтовно 20 тисяч квадратних метрів.«З цікавого щодо «Супернови» – те, що ми почали розробляти ландшафтний проект центральної алеї між будинками цього комплексу. Окрема компанія розробляє для нас це рішення. Це буде красиве місце із фонтаном та великою кількості зелені і місць, де люди зможуть сісти та перепочити. Незабаром ми покажемо цей проект. Впевнений, що буде чудово», - каже забудовник.ЖК «Амстердам» розташований у с. Струмівка поруч з територією іншого комплексу - ЖК «Струмочок» і фактично є частиною цієї комплексної забудови.«Зараз ми добудовуємо наші таунхауси, проводимо мережі, робимо благоустрій і підходимо, в принципі, до найцікавішого. Бо коли ми покладемо бруківку, почнемо садити дерева, ставити освітлення, тоді ця комплексна забудова матиме свої кінцеві обриси», - розповідає Андрій Разумовський.Наразі відбувається експертиза другої черги ЖК «Амстердам», компанія планує почати будівництво ще цього року.Споруджуючи ЖК «Амстердам» «Інвестор» застосував нову для себе технологію – монолітне будівництво з використанням керамічних блоків. Детальніше про переваги такого будівництва можна переглянути у відеоблозі Андрія Разумовського.Так званий «секретний будинок» «Інвестора» вже збудований – з дахом, з вікнами, з мережами. Зараз тут прокладають проводку, будуть штукатурити і розпочинати ремонти у квартирах.«Спочатку то було як жарт. Люди запитували, що це будується, а ми казали, що «секретний об’єкт». Потім на пресконференції я залишив таку інтригу і тим самим підігрів інтерес. Цей будинок розташований на території ЖК «Струмочок». Він складається лише з шести трьохспальних квартир, площею приблизно 90 квадратних метрів кожна. Ми хочемо зробити ці 6 квартир повністю. Тож, у результаті покупець отримає квартиру вже з дизайнерським ремонтом, кухнею, меблями. Готовність таких квартир до заселення буде становити орієнтовно 98%», - розповів Андрій Разумовський.Будівельна компанія «Інвестор» планує розпочати будівництво у Володимирі-Волинському.«Ми маємо у Володимирі дуже гарну ділянку. Я спочатку сумнівався, чи варто стартувати з діяльністю у цьому місті. Але коли побачив ділянку, яку ми сьогодні проектуємо, то сумнівів не було ні хвилини. Міська рада вже дала нам дозвіл на розробку детального плану території. Незабаром ми виставимо свій проект на громадське обговорення. Скажу лише, що йдеться про будівництво комплексу на 400 квартир на трьох гектарах території. Це центральна частина міста, вулиця Луцька – дуже близько до міської ради, парку, дитсадків і шкіл», - розповів забудовникТакож наступного року планують зводити ще один житловий комплекс у Ковелі.Серед інших планів - масштабний проєкт в центрі Луцька.«Це буде дуже масштабне для Луцька будівництво. Але поки ми це залишимо для новин на перспективу. Єдине, що зауважу, що масштабне будівництво через величезну територію і максимально продуманий проект не буде «мурашником», а в Луцьку таких, на жаль, достатньо. Початок будівництва цього об’єкта запланований орієнтовно на середину 2022 року», - поділився Андрій Разумовський.