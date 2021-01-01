Як будують котеджне містечко «Струмочок». ВІДЕОБЛОГ АНДРІЯ РАЗУМОВСЬКОГО*
Сьогодні, 08:00
Директор будівельної компанії "Інвестор" Андрій Разумовський у своєму відеоблозі розповів про котеджне містечко - ЖК "Струмочок".
Зокрема, у відео, опублікованому на ютуб-сторіці БК "Інвестор", Андрій Разумовський розповідає, де буде розміщений дитячий розважально-ігровий майданчик, спортивний майданчик для дорослих та орієнтовно сказав про строки виконання робіт.
Також директор компанії розповів про те, на якому етапі будівельні роботи та яким буде благоустрій території.
Детальніше - у відеоблозі.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
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Зокрема, у відео, опублікованому на ютуб-сторіці БК "Інвестор", Андрій Разумовський розповідає, де буде розміщений дитячий розважально-ігровий майданчик, спортивний майданчик для дорослих та орієнтовно сказав про строки виконання робіт.
Також директор компанії розповів про те, на якому етапі будівельні роботи та яким буде благоустрій території.
Детальніше - у відеоблозі.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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