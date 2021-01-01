Як будують котеджне містечко «Струмочок». ВІДЕОБЛОГ АНДРІЯ РАЗУМОВСЬКОГО*

Андрій Разумовський у своєму відеоблозі розповів про котеджне містечко - ЖК "Струмочок".



Зокрема, у відео, опублікованому на БК "Інвестор", Андрій Разумовський розповідає, де буде розміщений дитячий розважально-ігровий майданчик, спортивний майданчик для дорослих та орієнтовно сказав про строки виконання робіт.



Також директор компанії розповів про те, на якому етапі будівельні роботи та яким буде благоустрій території.



Детальніше - у відеоблозі.







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