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Як будують котеджне містечко «Струмочок». ВІДЕОБЛОГ АНДРІЯ РАЗУМОВСЬКОГО*

Як будують котеджне містечко «Струмочок». ВІДЕОБЛОГ АНДРІЯ РАЗУМОВСЬКОГО*
Директор будівельної компанії "Інвестор" Андрій Разумовський у своєму відеоблозі розповів про котеджне містечко - ЖК "Струмочок".

Зокрема, у відео, опублікованому на ютуб-сторіці БК "Інвестор", Андрій Разумовський розповідає, де буде розміщений дитячий розважально-ігровий майданчик, спортивний майданчик для дорослих та орієнтовно сказав про строки виконання робіт.

Також директор компанії розповів про те, на якому етапі будівельні роботи та яким буде благоустрій території.

Детальніше - у відеоблозі.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
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Теги: Інвестор, Луцьк, Волинь
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