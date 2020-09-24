У Луцьку двоє атовців отримають житло на умовах співфінансування
Сьогодні, 19:37
Дві квартири учасникам АТО придбають у Луцьку на умовах співфінансування 50 на 50.
Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, одному атовцю куплять житло на 52 кв.м. Розмір співфінансування: 316 500,00 гривень перерахують із бюджету Луцької міської територіальної громади; 316 500,00 гривень – сума співфінансування, яку повинен внести на рахунок в банку учасник програми.
Ще один учасник бойових дій отримає житло на 50 кв.м. Розмір співфінансування: 362 850,00 гривень перерахують за рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади; 362 850,00 гривень повинен внести на рахунок в банку атовець.
«Програма існує в невеликий кількості міст і приємно, що люди можуть отримати житло лише за 50% його вартості», - зазначив мер міста Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, одному атовцю куплять житло на 52 кв.м. Розмір співфінансування: 316 500,00 гривень перерахують із бюджету Луцької міської територіальної громади; 316 500,00 гривень – сума співфінансування, яку повинен внести на рахунок в банку учасник програми.
Ще один учасник бойових дій отримає житло на 50 кв.м. Розмір співфінансування: 362 850,00 гривень перерахують за рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади; 362 850,00 гривень повинен внести на рахунок в банку атовець.
«Програма існує в невеликий кількості міст і приємно, що люди можуть отримати житло лише за 50% його вартості», - зазначив мер міста Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку двоє атовців отримають житло на умовах співфінансування
Сьогодні, 19:37
У Луцькому СІЗО облаштували побут породіллі
Сьогодні, 18:37