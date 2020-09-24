У Луцьку двоє атовців отримають житло на умовах співфінансування

Дві квартири учасникам АТО придбають у Луцьку на умовах співфінансування 50 на 50.Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.Так, одному атовцю куплять житло на 52 кв.м. Розмір співфінансування: 316 500,00 гривень перерахують із бюджету Луцької міської територіальної громади; 316 500,00 гривень – сума співфінансування, яку повинен внести на рахунок в банку учасник програми.Ще один учасник бойових дій отримає житло на 50 кв.м. Розмір співфінансування: 362 850,00 гривень перерахують за рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади; 362 850,00 гривень повинен внести на рахунок в банку атовець.«Програма існує в невеликий кількості міст і приємно, що люди можуть отримати житло лише за 50% його вартості», - зазначив мер міста І