Бару в Луцьку, де нібито побили та обікрали жінку, дозволили «гудіти» до ранку

Скандальному бару «У Наталки» на Потебні, що тепер відомий під назвою «Ден Хол», погодили режим роботи.Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.Міський головазауважив, що до закладу були певні питання, зокрема щодо інциденту з жінкою поблизу бару. 15 червня у ЗМІ повідомляли, що у закладі шестеро осіб побили жінку, а потім вкрали в неї три тисячі злотих.Як розповіла начальник управління розвитку підприємництва та реклами, отримали відповіді за останні три місяці щодо роботи закладу від поліції, Держпродспоживслужби та муніципальної варти. Згідно з нею, щодо роботи закладу немає зауважень.Довірена особа підприємицікаже, що описані раніше події не мають стосунку до закладу, адже відбувалися біля комплексу «Динамо».«Єдине, що ті особи в той день відпочивали в закладі. О 3:30, відповідно до записів з камер, особи залишили заклад зі своїми речами, здорові. Швидше за все, вони відправилися пішки у напрямку Стиру, де і відбулися ті події», - говорить він.Раніше лучани нарікали на скупчення людей біля закладу та шум. «Ден Хол» встановив додаткові монітори та камери, аби уникати порушень, провели відповідну роботу з таксистами, каже Ярослав Білецький. Він додав, що новину у ЗМІ не вважали за потрібне спростовувати через суд.У підсумку, «Ден Холу» дозволили працювати з 22:00 до 04:00 до кінця 2021 року.