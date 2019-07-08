Як у волинському місті святкували Івана Купала. ФОТО
Сьогодні, 02:16
На міському пляжі Володимира-Волинського, традиційно, 6 липня відбулося урочисте святкування Івана Купала.
Про це йдеться на сторінці Культурно-мистецького центру міста у фейсбуці.
Присутні на святі переглянули театралізоване дійство за участю міфічних персонажів, яке підготувала Олена Шарко з акторами Народного аматорського театру "Відродження" імені Богдана Степановича Берези, почути співа фольклорного колективу "Горлиця" та вокальної групи працівників культури Володимир-Волинської територіальної громади під керівництвом Тетяни Гуз.
Також для жителів громади представили:
- майстер-клас по плетінню традиційних на Івана Купала віночків, які провела Тетяна Гукало (директор будинку культури с. Суходоли);
- тематична фотозона та гадання на Івана Купала від Оксани Ключук (директор будинку культури с. Вощатин);
- аквагрим від художниці спілки "Колорит" Наталії Матеуш з колегами радо тішили наймолодших відвідувачі святкування фантастичними малюнками на обличчі;
- хороводи та розваги біля купальського багаття, яке підготувала Світлана Приступа (директор будинку культури с. Заріччя), окремо дякуємо за виготовлення міфічного персонажу "Купайла" Ларисі Савюк (директору будинку культури с.Новосілки);
- традиційні пускання віночків по річці Луга юними красунями;
- дружні шаржі від Ігоря Мацюка, які теж завжди привертають увагу поціновувачів мистецтва;
- відвідувачі мали можливість спробувти свої гончарні вміння та придбати вироби з глини від майстра своєї справи Миколи Полякова, гончара з смт.Локачі;
- гості свята мали можливість посмакувати смачний шашлик та плов від шеф-повара Віктора Захарди
"Щиро дякуємо усім хто долучився до проведення та організації цього колоритного свята, також директорам будинків культури Володимир-Волинської територіальної громади , колективу Центру культурних послуг та колективу Культурно-мистецького центру", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці Культурно-мистецького центру міста у фейсбуці.
Присутні на святі переглянули театралізоване дійство за участю міфічних персонажів, яке підготувала Олена Шарко з акторами Народного аматорського театру "Відродження" імені Богдана Степановича Берези, почути співа фольклорного колективу "Горлиця" та вокальної групи працівників культури Володимир-Волинської територіальної громади під керівництвом Тетяни Гуз.
Також для жителів громади представили:
- майстер-клас по плетінню традиційних на Івана Купала віночків, які провела Тетяна Гукало (директор будинку культури с. Суходоли);
- тематична фотозона та гадання на Івана Купала від Оксани Ключук (директор будинку культури с. Вощатин);
- аквагрим від художниці спілки "Колорит" Наталії Матеуш з колегами радо тішили наймолодших відвідувачі святкування фантастичними малюнками на обличчі;
- хороводи та розваги біля купальського багаття, яке підготувала Світлана Приступа (директор будинку культури с. Заріччя), окремо дякуємо за виготовлення міфічного персонажу "Купайла" Ларисі Савюк (директору будинку культури с.Новосілки);
- традиційні пускання віночків по річці Луга юними красунями;
- дружні шаржі від Ігоря Мацюка, які теж завжди привертають увагу поціновувачів мистецтва;
- відвідувачі мали можливість спробувти свої гончарні вміння та придбати вироби з глини від майстра своєї справи Миколи Полякова, гончара з смт.Локачі;
- гості свята мали можливість посмакувати смачний шашлик та плов від шеф-повара Віктора Захарди
"Щиро дякуємо усім хто долучився до проведення та організації цього колоритного свята, також директорам будинків культури Володимир-Волинської територіальної громади , колективу Центру культурних послуг та колективу Культурно-мистецького центру", - йдеться у дописі.
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