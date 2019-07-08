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Як у волинському місті святкували Івана Купала. ФОТО

Як у волинському місті святкували Івана Купала. ФОТО
На міському пляжі Володимира-Волинського, традиційно, 6 липня відбулося урочисте святкування Івана Купала.

Про це йдеться на сторінці Культурно-мистецького центру міста у фейсбуці.

Присутні на святі переглянули театралізоване дійство за участю міфічних персонажів, яке підготувала Олена Шарко з акторами Народного аматорського театру "Відродження" імені Богдана Степановича Берези, почути співа фольклорного колективу "Горлиця" та вокальної групи працівників культури Володимир-Волинської територіальної громади під керівництвом Тетяни Гуз.

Також для жителів громади представили:

- майстер-клас по плетінню традиційних на Івана Купала віночків, які провела Тетяна Гукало (директор будинку культури с. Суходоли);

- тематична фотозона та гадання на Івана Купала від Оксани Ключук (директор будинку культури с. Вощатин);

- аквагрим від художниці спілки "Колорит" Наталії Матеуш з колегами радо тішили наймолодших відвідувачі святкування фантастичними малюнками на обличчі;

- хороводи та розваги біля купальського багаття, яке підготувала Світлана Приступа (директор будинку культури с. Заріччя), окремо дякуємо за виготовлення міфічного персонажу "Купайла" Ларисі Савюк (директору будинку культури с.Новосілки);

- традиційні пускання віночків по річці Луга юними красунями;

- дружні шаржі від Ігоря Мацюка, які теж завжди привертають увагу поціновувачів мистецтва;

- відвідувачі мали можливість спробувти свої гончарні вміння та придбати вироби з глини від майстра своєї справи Миколи Полякова, гончара з смт.Локачі;

- гості свята мали можливість посмакувати смачний шашлик та плов від шеф-повара Віктора Захарди

"Щиро дякуємо усім хто долучився до проведення та організації цього колоритного свята, також директорам будинків культури Володимир-Волинської територіальної громади , колективу Центру культурних послуг та колективу Культурно-мистецького центру", - йдеться у дописі.


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Теги: Волинь, Івана Купала
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