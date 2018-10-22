У селі на Волині на приватній пилорамі виявили незаконно зрізаний ліс
Сьогодні, 12:23
На приватній пилорамі у селі Нова Руда Камінь-Каширського району виявили незаконні соснові лісоматеріали.
Власник лісопильні зізнався, що заготовив деревину на одному з масивів на території сільської ради. Зважаючи на такі обставини, лісівники залучили до справи також фахівців Держекоінспекції, - пише пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Лісівники зазначають, що подібні ситуації останнім часом не рідкість. Працівники державної лісової охорони стали все частіше виявляти лісоматеріали, незаконно заготовлені на самозаліснених землях сільських рад. Тому посилили рейди і відпрацьовують окремі райони.
Останніми днями такі патрулювання відбулися на території колишнього Маневицького району.
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Власник лісопильні зізнався, що заготовив деревину на одному з масивів на території сільської ради. Зважаючи на такі обставини, лісівники залучили до справи також фахівців Держекоінспекції, - пише пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Лісівники зазначають, що подібні ситуації останнім часом не рідкість. Працівники державної лісової охорони стали все частіше виявляти лісоматеріали, незаконно заготовлені на самозаліснених землях сільських рад. Тому посилили рейди і відпрацьовують окремі райони.
Останніми днями такі патрулювання відбулися на території колишнього Маневицького району.
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