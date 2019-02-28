100% зношення, реконструкції не підлягає: у Луцьку завалюється будинок, в якому живе 9 сімей.ВІДЕО

Тетяна Прохоренко.



Будинок збудували 1903-го року. Зі слів Тетяни Прохоренко, ще 1959 року експерти дали оцінку будівлі, що вона на 70 % зношена. Наслідки руйнації будинку видно ззовні та всередині, у кімнатах.



Будинок був на комунальному балансі, в 90-х роках квартири приватизували. Пізніше створювали ОСББ, каже мешканка, аби приватизувати землю, проте отримали відмову з міськради.



Тетяна Прохоренко каже: серед трьох інвесторів, про яких їй відомо, один хотів звести на цьому місці будівлю, проте дозвіл на земельну ділянку міська рада не дала.



Із проханням допомогти вирішити питання Тетяна Прохоренко 8 липня звернулася до Луцького міського голови Ігоря Поліщука під час особистого прийому громадян. Коментуючи результати зустрічі, голова громади зазначив: для вивчення ситуації створять комісію.



"Як буде вивчено відсоток зносу – вирішуватимемо, що робити далі. Але це приватна власність, спільна сумісна мешканців будинку і вони несуть відповідальність за будинок. Якщо знайдеться інвестор, ми обов'язково будемо з ним співпрацювати", – говорить міський голова.



Мешканцям потрібно створити ОСББ й оформити документи на землю, каже адвокат Олег Огородник, тоді вони будуть цікавими для інвестора, який допоможе вирішити квартирне питання.



Із його слів, якщо будинок завалиться, сім'ї розселять у гуртожитки, а земельна ділянка відійде в управління до міської ради.



Повторно стан будинку оцінювали у 2018 році. У висновку написано, що несучі конструкції втратили свої властивості й відновлення неможливе. "Він мені зробив експертизу і написав "100% зношення" і каже, як ми тут живемо", – каже лучанка.



Мешканка будинку на вулиці П'ятницькій гірці, 1 Тетяна Прохоренко додала: радитиметься із сусідами, чи знову створювати ОСББ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в будинку, в якому живе дев'ять сімей, на вулиці П'ятницькій гірці, 1 щодня відлітає цегла та штукатурка, а в стінах утворилися тріщини. Будинок аварійний, люди бояться, аби він не завалився повністю, – розповіла Суспільному мешканкаБудинок збудували 1903-го року. Зі слів Тетяни Прохоренко, ще 1959 року експерти дали оцінку будівлі, що вона на 70 % зношена. Наслідки руйнації будинку видно ззовні та всередині, у кімнатах.Будинок був на комунальному балансі, в 90-х роках квартири приватизували. Пізніше створювали ОСББ, каже мешканка, аби приватизувати землю, проте отримали відмову з міськради.Тетяна Прохоренко каже: серед трьох інвесторів, про яких їй відомо, один хотів звести на цьому місці будівлю, проте дозвіл на земельну ділянку міська рада не дала.Із проханням допомогти вирішити питання Тетяна Прохоренко 8 липня звернулася до Луцького міського головипід час особистого прийому громадян. Коментуючи результати зустрічі, голова громади зазначив: для вивчення ситуації створять комісію."Як буде вивчено відсоток зносу – вирішуватимемо, що робити далі. Але це приватна власність, спільна сумісна мешканців будинку і вони несуть відповідальність за будинок. Якщо знайдеться інвестор, ми обов'язково будемо з ним співпрацювати", – говорить міський голова.Мешканцям потрібно створити ОСББ й оформити документи на землю, каже адвокат, тоді вони будуть цікавими для інвестора, який допоможе вирішити квартирне питання.Із його слів, якщо будинок завалиться, сім'ї розселять у гуртожитки, а земельна ділянка відійде в управління до міської ради.Повторно стан будинку оцінювали у 2018 році. У висновку написано, що несучі конструкції втратили свої властивості й відновлення неможливе. "Він мені зробив експертизу і написав "100% зношення" і каже, як ми тут живемо", – каже лучанка.Мешканка будинку на вулиці П'ятницькій гірці, 1 Тетяна Прохоренко додала: радитиметься із сусідами, чи знову створювати ОСББ.

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