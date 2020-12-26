У волинянина вилучили наркотичні таблетки, які він замовив через пошту
Сьогодні, 15:22
У мешканців Володимир-Волинського району виявили наркотичні речовини.
Так, 8 липня, під час поверхневої перевірки 38-річного місцевого мешканця поліцейські виявили у нього напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб метадон, вільний обіг якого заборонено, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Наркотичну речовину чоловік замовив через пошту та тільки отримав своє відправлення. Один блістер, в якому знаходилося 10 таблеток наркотичного засобу, правоохоронці вилучили.
А от у Нововолинську дільничний офіцер поліції на одній із вулиць помітив особу, яка поводилась підозріло. У 44-річного громадянина поліцейський виявив поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження, ймовірно, канабіс. Слідчі психоактивну речовину вилучили.
За фактами незаконного зберігання наркотичних засобів розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України.
Наркотичні речовини скерували на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
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Так, 8 липня, під час поверхневої перевірки 38-річного місцевого мешканця поліцейські виявили у нього напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб метадон, вільний обіг якого заборонено, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Наркотичну речовину чоловік замовив через пошту та тільки отримав своє відправлення. Один блістер, в якому знаходилося 10 таблеток наркотичного засобу, правоохоронці вилучили.
А от у Нововолинську дільничний офіцер поліції на одній із вулиць помітив особу, яка поводилась підозріло. У 44-річного громадянина поліцейський виявив поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження, ймовірно, канабіс. Слідчі психоактивну речовину вилучили.
За фактами незаконного зберігання наркотичних засобів розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України.
Наркотичні речовини скерували на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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