Розповіли, якими послугами дозволяє користуватися COVID-сертифікат





Про це в ефірі каналу Дом розповів заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер,



Зазначають, що всередині країни документ можна буде використовувати під час локдаунів.



«Ми розглядаємо можливість роботи тих бізнесів, у яких є вакцинований персонал або відвідувачі. Це буде вирішувати наш уряд. А сертифікат як технічний інструмент ми зможемо використовувати для того, щоб не закривати підприємства, установи», — наголосив Кучер.



Згідно з його словами, у зв’язку з цим з’являється стимул вакцинуватися.



«Далі отримати сертифікат і надалі під час локдауну мати доступ до всіх послуг, мати можливість ходити на роботу тощо», — додав заступник міністра.



Зазначають, що сертифікат буде в трьох типах: про повний курс вакцинації, про негативний ПЛР-тест на коронавірус і про те, що людина перехворіла на COVID-19.



При цьому, паперова версія COVID-сертифіката планується на початок осені. Отримати його можна буде через сімейного лікаря та заклад охорони здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці зможуть використовувати COVID-сертифікати під час жорстких локдаунів.Про це в ефірі каналу Дом розповів заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку передає Слово і діло.Зазначають, що всередині країни документ можна буде використовувати під час локдаунів.«Ми розглядаємо можливість роботи тих бізнесів, у яких є вакцинований персонал або відвідувачі. Це буде вирішувати наш уряд. А сертифікат як технічний інструмент ми зможемо використовувати для того, щоб не закривати підприємства, установи», — наголосив Кучер.Згідно з його словами, у зв’язку з цим з’являється стимул вакцинуватися.«Далі отримати сертифікат і надалі під час локдауну мати доступ до всіх послуг, мати можливість ходити на роботу тощо», — додав заступник міністра.Зазначають, що сертифікат буде в трьох типах: про повний курс вакцинації, про негативний ПЛР-тест на коронавірус і про те, що людина перехворіла на COVID-19.При цьому, паперова версія COVID-сертифіката планується на початок осені. Отримати його можна буде через сімейного лікаря та заклад охорони здоров'я.

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