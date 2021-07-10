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Розповіли, якими послугами дозволяє користуватися COVID-сертифікат

Розповіли, якими послугами дозволяє користуватися COVID-сертифікат
Українці зможуть використовувати COVID-сертифікати під час жорстких локдаунів.

Про це в ефірі каналу Дом розповів заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер, передає Слово і діло.

Зазначають, що всередині країни документ можна буде використовувати під час локдаунів.

«Ми розглядаємо можливість роботи тих бізнесів, у яких є вакцинований персонал або відвідувачі. Це буде вирішувати наш уряд. А сертифікат як технічний інструмент ми зможемо використовувати для того, щоб не закривати підприємства, установи», — наголосив Кучер.

Згідно з його словами, у зв’язку з цим з’являється стимул вакцинуватися.

«Далі отримати сертифікат і надалі під час локдауну мати доступ до всіх послуг, мати можливість ходити на роботу тощо», — додав заступник міністра.

Зазначають, що сертифікат буде в трьох типах: про повний курс вакцинації, про негативний ПЛР-тест на коронавірус і про те, що людина перехворіла на COVID-19.

При цьому, паперова версія COVID-сертифіката планується на початок осені. Отримати його можна буде через сімейного лікаря та заклад охорони здоров'я.

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Теги: Україна, коронавірус, сертифікат, вакцинація
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