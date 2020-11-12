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Чим особливий ЖК «DREAM TOWN»*

Чим особливий ЖК «DREAM TOWN»*
Житловий комплекс «DREAM TOWN» – це яскраві та стримані геометричні форми, панорамне скління у тандемі з сучасними технологіями. Тут – розвинена комерційна структура на перших поверхах. Спортивні майданчики для діток та дорослих, зелений сквер та ландшафтне проектування території формуватимуть світогляд здорового та активного жителя кварталу. Сучасні дитячі майданчики можуть бути і справжньою пригодою, і арт-об’єктом. Це модно і стильно.

Локація – у центрі, що сприяє гнучкому та ефективному плануванню часу.
Менше авто, більше зелені та чистого повітря. Адже уже запущений в експлуатацію підземний паркінг.

Головна концепція у плануванні – дати вибір і можливість бути особливим. На етапі будівництва можливе індивідуальне перепланування. Мета компанії — зводити не просто будинки, а ідеальну оселю, де кожному буде затишно та комфортно!

Будівництво «DREAM TOWN»

Наразі завершили два перших будинки з підземним паркінгом, у третьому будинку зводять 4 поверх. Уже здійснюють фасадні роботи у четвертому будинку та облаштували фундамент 5 та 6 будинків. Всього житловий комплекс налічуватиме 7 будинків.

Нагадаємо, діють умови відтермінування на квартири до 24 місяців. Перший внесок - від 10%. На 2-кім. квартири у «DREAM TOWN» діє знижка – 10 000 гривень.

Детальна інформація за тел. 099 327 27 27, https://dream-town.com.ua/, https://euroholding.net.ua/




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Теги: DREAM TOWN, квартира, житло
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