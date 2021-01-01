Трагедія на волинській водоймі: у ставку втопився чоловік





Про це повідомили у



Трагедія сталася 11 липня.



«Із штучної водойми рятувальники дістали тіло чоловіка чоловіка», – йдеться у дописі.



Причини смерті чоловіка встановлюватиме поліція.



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