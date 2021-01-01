Трагедія на волинській водоймі: у ставку втопився чоловік
Сьогодні, 02:06
У селі П‘ятидні Володимир-Волинського району втопився чоловік.
Про це повідомили у Фейсбук-спільноті «Твій Володимир».
Трагедія сталася 11 липня.
«Із штучної водойми рятувальники дістали тіло чоловіка чоловіка», – йдеться у дописі.
Причини смерті чоловіка встановлюватиме поліція.
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Про це повідомили у Фейсбук-спільноті «Твій Володимир».
Трагедія сталася 11 липня.
«Із штучної водойми рятувальники дістали тіло чоловіка чоловіка», – йдеться у дописі.
Причини смерті чоловіка встановлюватиме поліція.
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