Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 13 липня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцнтру.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-20⁰, вдень 28-33⁰ тепла.
За інформацією Sinoptik, у Луцьку завтра, у вівторок, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура повітря вночі 23-21⁰, вдень 28-30⁰ тепла.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцнтру.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-20⁰, вдень 28-33⁰ тепла.
За інформацією Sinoptik, у Луцьку завтра, у вівторок, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура повітря вночі 23-21⁰, вдень 28-30⁰ тепла.
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