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Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 липня
У Волинській області завтра, 13 липня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцнтру.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-20⁰, вдень 28-33⁰ тепла.

За інформацією Sinoptik, у Луцьку завтра, у вівторок, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура повітря вночі 23-21⁰, вдень 28-30⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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