Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 липня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцнтру.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-20⁰, вдень 28-33⁰ тепла.



За інформацією

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 13 липня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцнтру.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-20⁰, вдень 28-33⁰ тепла.За інформацією Sinoptik , у Луцьку завтра, у вівторок, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура повітря вночі 23-21⁰, вдень 28-30⁰ тепла.

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