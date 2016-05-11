Очільник МВС Аваков подав у відставку

Арсен Аваков написав заяву про відставку.



Про це повідомляє пресслужба МВС.



«Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ», - йдеться у повідомленні.



Арсен Аваков так прокоментував свою відставку з посади глави МВС: "Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!".



Заяву він написав сьогодні, 13 липня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр внутрішніх справнаписав заяву про відставку.Про це повідомляє пресслужба МВС.«Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ», - йдеться у повідомленні.Арсен Аваков так прокоментував свою відставку з посади глави МВС: "Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!".Заяву він написав сьогодні, 13 липня.

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