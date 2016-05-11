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Очільник МВС Аваков подав у відставку

Очільник МВС Аваков подав у відставку
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ», - йдеться у повідомленні.

Арсен Аваков так прокоментував свою відставку з посади глави МВС: "Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!".

Заяву він написав сьогодні, 13 липня.

Очільник МВС Аваков подав у відставку

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Теги: Аваков, відставка, МВС
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