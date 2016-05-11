Очільник МВС Аваков подав у відставку
Сьогодні, 18:15
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
«Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ», - йдеться у повідомленні.
Арсен Аваков так прокоментував свою відставку з посади глави МВС: "Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!".
Заяву він написав сьогодні, 13 липня.
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Про це повідомляє пресслужба МВС.
«Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ», - йдеться у повідомленні.
Арсен Аваков так прокоментував свою відставку з посади глави МВС: "Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!".
Заяву він написав сьогодні, 13 липня.
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Коментарі 1
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