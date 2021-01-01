Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020. ВІДЕО
Сьогодні, 04:23
Союз європейських футбольних асоціацій опублікував прізвища номінантів на автора найкращого голу чемпіонату Європи-2020.
У списку опинився півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, повідомляє Укрінформ, посилаючись на пресслужбу УЄФА.
31-річний українець забив красивий м'яч на 75-й хвилині стартового матчу групової стадії проти Нілерландов (2:3).
На найкращий гол Євро-2020 також претендують Кевін де Брюйне (Бельгія), Міккель Дамсгор (Данія), Лоренцо Інсіньє і Федеріко К'єза (обидва - Італія), Лука Модрич (Хорватія), Альваро Мората (Іспанія), Поль Погба (Франція), Кріштіану Роналду (Португалія) та Патрік Шик (Чехія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У списку опинився півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, повідомляє Укрінформ, посилаючись на пресслужбу УЄФА.
31-річний українець забив красивий м'яч на 75-й хвилині стартового матчу групової стадії проти Нілерландов (2:3).
На найкращий гол Євро-2020 також претендують Кевін де Брюйне (Бельгія), Міккель Дамсгор (Данія), Лоренцо Інсіньє і Федеріко К'єза (обидва - Італія), Лука Модрич (Хорватія), Альваро Мората (Іспанія), Поль Погба (Франція), Кріштіану Роналду (Португалія) та Патрік Шик (Чехія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020. ВІДЕО
Сьогодні, 04:23
Що чекати від iPhone 13 та скільки він коштуватиме
Сьогодні, 03:18
Волиняни дійшли до півфіналу Чемпіонату України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 02:16
В Україні стався землетрус
Сьогодні, 00:15