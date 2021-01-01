Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020. ВІДЕО





У списку опинився півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, повідомляє



31-річний українець забив красивий м'яч на 75-й хвилині стартового матчу групової стадії проти Нілерландов (2:3).







На найкращий гол Євро-2020 також претендують Кевін де Брюйне (Бельгія), Міккель Дамсгор (Данія), Лоренцо Інсіньє і Федеріко К'єза (обидва - Італія), Лука Модрич (Хорватія), Альваро Мората (Іспанія), Поль Погба (Франція), Кріштіану Роналду (Португалія) та Патрік Шик (Чехія).

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