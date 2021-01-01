У Луцьку 9-річному хлопчику збирають гроші на протез

Сашка вроджена вада. У нього ліва нога коротша за праву на 20 сантиметрів. І ця різниця постійно зростає.



Про це пише



Хлопчик уже переніс 6 операцій і йому потрібна ще одна, аби замінити пошкоджену залізну пластину в нозі. Тільки після хірургічного втручання він зможе далі ходити на протезі. Операція вартує 100 тисяч гривень, а у сім’ї таких грошей нема, тож вони просять фінансової допомоги у небайдужих.



Історію дев’ятирічного Сашка дивіться у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дев’ятирічноговроджена вада. У нього ліва нога коротша за праву на 20 сантиметрів. І ця різниця постійно зростає.Про це пише Конкурент Хлопчик уже переніс 6 операцій і йому потрібна ще одна, аби замінити пошкоджену залізну пластину в нозі. Тільки після хірургічного втручання він зможе далі ходити на протезі. Операція вартує 100 тисяч гривень, а у сім’ї таких грошей нема, тож вони просять фінансової допомоги у небайдужих.Історію дев’ятирічного Сашка дивіться у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію