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У Луцьку 9-річному хлопчику збирають гроші на протез

У Луцьку 9-річному хлопчику збирають гроші на протез
У дев’ятирічного Сашка вроджена вада. У нього ліва нога коротша за праву на 20 сантиметрів. І ця різниця постійно зростає.

Про це пише Конкурент.

Хлопчик уже переніс 6 операцій і йому потрібна ще одна, аби замінити пошкоджену залізну пластину в нозі. Тільки після хірургічного втручання він зможе далі ходити на протезі. Операція вартує 100 тисяч гривень, а у сім’ї таких грошей нема, тож вони просять фінансової допомоги у небайдужих.

Історію дев’ятирічного Сашка дивіться у відео.

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Теги: Ковальчук Сашко, кошти на протез
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