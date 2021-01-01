У Луцьку 9-річному хлопчику збирають гроші на протез
Сьогодні, 02:25
У дев’ятирічного Сашка вроджена вада. У нього ліва нога коротша за праву на 20 сантиметрів. І ця різниця постійно зростає.
Про це пише Конкурент.
Хлопчик уже переніс 6 операцій і йому потрібна ще одна, аби замінити пошкоджену залізну пластину в нозі. Тільки після хірургічного втручання він зможе далі ходити на протезі. Операція вартує 100 тисяч гривень, а у сім’ї таких грошей нема, тож вони просять фінансової допомоги у небайдужих.
Історію дев’ятирічного Сашка дивіться у відео.
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Про це пише Конкурент.
Хлопчик уже переніс 6 операцій і йому потрібна ще одна, аби замінити пошкоджену залізну пластину в нозі. Тільки після хірургічного втручання він зможе далі ходити на протезі. Операція вартує 100 тисяч гривень, а у сім’ї таких грошей нема, тож вони просять фінансової допомоги у небайдужих.
Історію дев’ятирічного Сашка дивіться у відео.
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