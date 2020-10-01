Ще одна країна зняла карантинні обмеження на в'їзд для українців





Рада Ради ЄС зняла для України COVID-обмеження на подорожі, тому ще одна країна відкривається для українських туристів, які пройшли повний курс вакцинації.



До слова, з 26 липня в Фінляндію можна в'їжджати з усіх країн світу тим, хто пройшов повний курс вакцинації схваленими ЄС або ВООЗ препаратами, серед них - індійські та китайські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фінляндія стала ще однією європейською країною, яка дозволила в'їзд вакцинованих від коронавірусу українців. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter. Рада Ради ЄС зняла для України COVID-обмеження на подорожі, тому ще одна країна відкривається для українських туристів, які пройшли повний курс вакцинації.До слова, з 26 липня в Фінляндію можна в'їжджати з усіх країн світу тим, хто пройшов повний курс вакцинації схваленими ЄС або ВООЗ препаратами, серед них - індійські та китайські.

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