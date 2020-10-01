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Ще одна країна зняла карантинні обмеження на в'їзд для українців

Ще одна країна зняла карантинні обмеження на в'їзд для українців
Фінляндія стала ще однією європейською країною, яка дозволила в'їзд вакцинованих від коронавірусу українців. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Рада Ради ЄС зняла для України COVID-обмеження на подорожі, тому ще одна країна відкривається для українських туристів, які пройшли повний курс вакцинації.

До слова, з 26 липня в Фінляндію можна в'їжджати з усіх країн світу тим, хто пройшов повний курс вакцинації схваленими ЄС або ВООЗ препаратами, серед них - індійські та китайські.

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Теги: Фінляндія, коронавірус, туристи, українці
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