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Натуральні та незвичні м’ясні делікатеси з Delikatto стали ще доступнішими для українців*

Натуральні та незвичні м’ясні делікатеси з Delikatto стали ще доступнішими для українців*
Натуральна та органічна продукція стає все популярнішою, адже вона не містить шкідливих домішок і приносить користь організму. Але часто люди просто не знають, де шукати такі продукти, щоб вони були і свіжі, і доступні, і смачні.

Популярний інтернет-магазин delikatto.com.ua пропонує покупцям продукти з Іспанії, Італії, Франції та інших країн Європи. В асортименті є цікаві та незвичні паштети з лосося, фуа-гри, лобстера та свинячої печінки. Незвичний смак забезпечує не тільки унікальна технологія виготовлення, але й цікаві додаткові натуральні інгредієнти та спеції.

Українці полюбляють шинку, тому радять хоча б раз спробуваи підкопчений шпек, сиров'ялену коппу, італійське прошутто та іспанське ломо (асортимент за посиланням). Виготовлення такої незвичної продукції займає інколи навіть 9 місяців, тому делікатес має такий особливий аромат, смак і текстуру.

А натуральні м’ясні ковбаси з Європи навіть порівнювати не варто з тими, що доступні в супермаркетах. Їх варто розглядати кожен окремо та спробувати всі. Виготовляють ковбаси 100% з м’яса та спецій. Фует з їстівною білою пліснявою з Іспанії, чорізо, лонганіза, сальчичон, стролгіно з Італії, контадіно, унікальні салямі з трюфелем.

Магазин забезпечує прямі поставки з Європи та організовує доставку кожному покупцю з будь-якого міста України. До речі, у спекотний період продукцію перевозять в сумках-холодильниках з генераторами холоду, тому про правильність зберігання та придатність не варто турбуватись.

Натуральні та незвичні м’ясні делікатеси з Delikatto стали ще доступнішими для українців*

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Теги: Шинка, паштет, м'ясні продукти
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