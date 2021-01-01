Віртуальна екскурсія «Суперновою». ВІДЕО*
Сьогодні, 08:00
Хотіли б прогулятися майбутньою квартирою, яку ще тільки будують? В сучасному світі це цілком реально. І при цьому можна за секунду переміститись з першого на дев'ятий поверх, роздивитися вигляд з вікна і навіть "увімкнути" бажану пору доби - світанок, полудень чи ніч.
3-D екскурсії квартирами ЖК “Супернова” віднедавна доступні на сайті житлової нерухомісті ЛУН. Як користуватися цією системою та які можливості вона дає - розповідає менеджерка відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" Вікторія Собуцька.
Зверніть увагу! У першому під'їзді уже не залишилося квартир на продаж, а в другому - лише одна. Це 3-кімнатна квартира площею 76,13 м2.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 46 93
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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3-D екскурсії квартирами ЖК “Супернова” віднедавна доступні на сайті житлової нерухомісті ЛУН. Як користуватися цією системою та які можливості вона дає - розповідає менеджерка відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" Вікторія Собуцька.
Зверніть увагу! У першому під'їзді уже не залишилося квартир на продаж, а в другому - лише одна. Це 3-кімнатна квартира площею 76,13 м2.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 46 93
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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