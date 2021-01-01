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Віртуальна екскурсія «Суперновою». ВІДЕО*

Віртуальна екскурсія «Суперновою». ВІДЕО*
Хотіли б прогулятися майбутньою квартирою, яку ще тільки будують? В сучасному світі це цілком реально. І при цьому можна за секунду переміститись з першого на дев'ятий поверх, роздивитися вигляд з вікна і навіть "увімкнути" бажану пору доби - світанок, полудень чи ніч.

3-D екскурсії квартирами ЖК “Супернова” віднедавна доступні на сайті житлової нерухомісті ЛУН. Як користуватися цією системою та які можливості вона дає - розповідає менеджерка відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" Вікторія Собуцька.

Зверніть увагу! У першому під'їзді уже не залишилося квартир на продаж, а в другому - лише одна. Це 3-кімнатна квартира площею 76,13 м2.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

+38 067 543 46 93

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Луцьк, Інвестор, житло, Супернова, квартира
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