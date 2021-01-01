Віртуальна екскурсія «Суперновою». ВІДЕО*

Хотіли б прогулятися майбутньою квартирою, яку ще тільки будують? В сучасному світі це цілком реально. І при цьому можна за секунду переміститись з першого на дев'ятий поверх, роздивитися вигляд з вікна і навіть "увімкнути" бажану пору доби - світанок, полудень чи ніч.3-D екскурсії квартирамивіднедавна доступні на сайті житлової нерухомісті. Як користуватися цією системою та які можливості вона дає - розповідає менеджерка відділу продажів Будівельної компанії