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У кількох луцьких дитсадках відремонтують пральні

У кількох луцьких дитсадках відремонтують пральні
У Луцьку проведуть поточний ремонт пралень у низці дошкільних закладів.

Відповідні торги оголосили через платформу ProZorro.

Так, у пральнях зроблять натяжні стелі, проведуть облицювання поверхонь стін керамiчними плитками, замінять труби, вимикачі, розетки, встановлять сталеві ванни, умивальники.

У серпні відремонтують пральні у дитсадках №2, №3, №4, №5, №24. У середньому очікувана вартість робіт - 183 тисячі гривень. В одній із них (ЗДО №3) вже є переможець - ПП "ЗАХІД-ТОРГ-БУД", що запропонувало ціну 181 271,52 гривні.

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Теги: пральня, дитсадок, ремонт
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