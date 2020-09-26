У кількох луцьких дитсадках відремонтують пральні
Сьогодні, 20:40
У Луцьку проведуть поточний ремонт пралень у низці дошкільних закладів.
Відповідні торги оголосили через платформу ProZorro.
Так, у пральнях зроблять натяжні стелі, проведуть облицювання поверхонь стін керамiчними плитками, замінять труби, вимикачі, розетки, встановлять сталеві ванни, умивальники.
У серпні відремонтують пральні у дитсадках №2, №3, №4, №5, №24. У середньому очікувана вартість робіт - 183 тисячі гривень. В одній із них (ЗДО №3) вже є переможець - ПП "ЗАХІД-ТОРГ-БУД", що запропонувало ціну 181 271,52 гривні.
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Відповідні торги оголосили через платформу ProZorro.
Так, у пральнях зроблять натяжні стелі, проведуть облицювання поверхонь стін керамiчними плитками, замінять труби, вимикачі, розетки, встановлять сталеві ванни, умивальники.
У серпні відремонтують пральні у дитсадках №2, №3, №4, №5, №24. У середньому очікувана вартість робіт - 183 тисячі гривень. В одній із них (ЗДО №3) вже є переможець - ПП "ЗАХІД-ТОРГ-БУД", що запропонувало ціну 181 271,52 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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