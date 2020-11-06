На Волині патрульні ловлять водіїв-порушників: у якому районі їх найбільше
Сьогодні, 11:10
У поліції Волині повідомили про перші результати профілактичних заходів «Безпека автомобільних доріг». Щоденно 38 нарядів груп реагування патрульної поліції слідкують за безпекою на автошляхах області.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Починаючи з 20 липня, екіпажі виявили 2240 порушень ПДР, з них 42 – це керування в стані сп’яніння.
У розрізі районів статистика виглядає так: Луцький район (525 порушення, 18 нетверезих), Ковельський район (1038 порушень, 9 нетверезих), Володимир-Волинський район (394 порушення, 8 нетверезих), Камінь-Каширський район (309 порушень, 7 нетверезих).
«Посилена робота поліції на дорогах – це в першу чергу профілактика. Лише за останні сім днів трапилось 14 дорожньо-транспортних пригод, в яких 2 осіб загинуло і 16 травмувалось. Тому такі заходи триватимуть і надалі. Закликаємо учасників дорожнього руху не нехтувати безпекою та дотримуватись правил дорожнього руху», - наголосив заступник начальника ГУНП Сергій Козак.
Найпоширеніші причини аварій – перевищення допустимої швидкості, порушення правил обгону та проїзду перехресть, керування напідпитку.
За порушення правил обгону і перевищення швидкості до відповідальності з 20 липня притягнуто 493 водіїв транспортних засобів. За порушення правил користування ременями безпеки – 319 керманичів заплатять штраф. До відповідальності притягнуто і 20 пішоходів у відповідності до ст. 127 КУпАП.
Профілактичні заходи на території області тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Починаючи з 20 липня, екіпажі виявили 2240 порушень ПДР, з них 42 – це керування в стані сп’яніння.
У розрізі районів статистика виглядає так: Луцький район (525 порушення, 18 нетверезих), Ковельський район (1038 порушень, 9 нетверезих), Володимир-Волинський район (394 порушення, 8 нетверезих), Камінь-Каширський район (309 порушень, 7 нетверезих).
«Посилена робота поліції на дорогах – це в першу чергу профілактика. Лише за останні сім днів трапилось 14 дорожньо-транспортних пригод, в яких 2 осіб загинуло і 16 травмувалось. Тому такі заходи триватимуть і надалі. Закликаємо учасників дорожнього руху не нехтувати безпекою та дотримуватись правил дорожнього руху», - наголосив заступник начальника ГУНП Сергій Козак.
Найпоширеніші причини аварій – перевищення допустимої швидкості, порушення правил обгону та проїзду перехресть, керування напідпитку.
За порушення правил обгону і перевищення швидкості до відповідальності з 20 липня притягнуто 493 водіїв транспортних засобів. За порушення правил користування ременями безпеки – 319 керманичів заплатять штраф. До відповідальності притягнуто і 20 пішоходів у відповідності до ст. 127 КУпАП.
Профілактичні заходи на території області тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Сьогодні, 11:47
Може зцілювати і збільшуватися у розмірах: у волинському селі серед поля стоїть чудотворний кам’яний хрест. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
На Волині патрульні ловлять водіїв-порушників: у якому районі їх найбільше
Сьогодні, 11:10
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
Сьогодні, 11:08