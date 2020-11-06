На Волині патрульні ловлять водіїв-порушників: у якому районі їх найбільше

У поліції Волині повідомили про перші результати профілактичних заходів «Безпека автомобільних доріг». Щоденно 38 нарядів груп реагування патрульної поліції слідкують за безпекою на автошляхах області.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Починаючи з 20 липня, екіпажі виявили 2240 порушень ПДР, з них 42 – це керування в стані сп’яніння.У розрізі районів статистика виглядає так: Луцький район (525 порушення, 18 нетверезих), Ковельський район (1038 порушень, 9 нетверезих), Володимир-Волинський район (394 порушення, 8 нетверезих), Камінь-Каширський район (309 порушень, 7 нетверезих).«Посилена робота поліції на дорогах – це в першу чергу профілактика. Лише за останні сім днів трапилось 14 дорожньо-транспортних пригод, в яких 2 осіб загинуло і 16 травмувалось. Тому такі заходи триватимуть і надалі. Закликаємо учасників дорожнього руху не нехтувати безпекою та дотримуватись правил дорожнього руху», - наголосив заступник начальника ГУНП Сергій Козак.Найпоширеніші причини аварій – перевищення допустимої швидкості, порушення правил обгону та проїзду перехресть, керування напідпитку.За порушення правил обгону і перевищення швидкості до відповідальності з 20 липня притягнуто 493 водіїв транспортних засобів. За порушення правил користування ременями безпеки – 319 керманичів заплатять штраф. До відповідальності притягнуто і 20 пішоходів у відповідності до ст. 127 КУпАП.Профілактичні заходи на території області тривають.