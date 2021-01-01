«Потрібен однозначно!» - мешканці Княгининівської громади чекають відкриття нового ринку*

Будівельна компанія “Інвестор”.



До об'єднання із Луцьком Княгининівська громада



Але не вистачало масштабного комерційного об'єкту, який би поєднав торгові площі, кав'ярню, відпочинкову зону. Тож у громаді склались всі передумови для появи нового проекту, який розпочала Будівельна компанія “Інвестор”. Зараз тут уже змуровані капітальні споруди і зведений каркас для торгових павільйонів - донедавна заросла чагарниками ділянка перетворюється на сучасний комерційний об'єкт.







На ринку заплановане розміщення понад 30 комерційних приміщень, кав'ярня, паркінг, супермаркет та зона відпочинку для дітей.



У громаді кажуть, що такий об'єкт давно чекали, бо сьогодні не вистачає місця, де можна було б щось продати чи купити, спокійно випити кави не виїжджаючи за межі селища, а то й навіть просто сходити на шопінг.



“Не знаю хто його робить, але він великий молодець!”



Мешканці громади впевнені, що відкриття ринку вирішить чимало питань для жителів та суттєво допоможе у розвитку селища. Адже людям не доведеться при кожній потребі їхати до Луцька за товарами першої необхідності. Крім того, з'являться і нові робочі місця, а це і збільшення надходжень до бюджету.



Дуже вдалим вважають і розташування ринку в центрі селища. Сюди зручно доїхати як власним, так і громадським транспортом - адже поряд зупинка громадського транспорту, через яку курсують міжміські та приміські маршрути рожищенського та ковельського напрямків.







Не менш важливе і розміщення ринку обіч міжнародної траси Луцьк-Ковель-Ягодин - це дасть можливість більшого залучення як покупців, так і продавців.



Вдале місце розташування ринку ще й тим, що поруч знаходиться так званий “промисловий центр” громади. По вулиці Бригадний Двір, що проходить поруч із ринком, розташовано понад десяток відомих підприємств, на яких працює орієнтовно півтисячі людей. Це і ПП “Мілекс”, ПП “Бус-сервіс”, ПП Курілін, ПП “Коннект ЛТД”, ТОВ “Акцент плюс”, Фермерське господарство “Корсойл-агро” та інші. Тож, вочевидь, покупців на ринку не бракуватиме, адже повз ринок щодня проходитиме на роботу майже 500 працівників.







Ще один “плюс” до вдалої локації нового ринку додає і сусідство із освітніми закладами. Поряд із ринком розташований Княгининівський ліцей Волинської обласної ради, у якому в різні роки навчалося орієнтовно 400 дітей. До прикладу, у 2020 році тут було 465 учнів.



За кількасот метрів також розташована загальноосвітня середня школа, що нині теж перейменована у Княгининівський ліцей №34 Луцької міської ради. Ліцей розрахований на 420 учнів, а у 2019-2020 році тут навчався 471 учень. Звісно, що в педагогів, учнів та батьків є багато потреб у товарах повсякденного вжитку, канцелярії, харчуванні. І ринок стане зручною локацією, де можна буде придбати потрібні товари чи провести шопінг із дітьми.



Перевагою нового ринку стане і сучасний паркінг, який буде обладнаний на його території. Тож труднощів і проблем із паркуванням у відвідувачів не виникатиме.



А родзинкою проєкту стане сучасна відпочинкова зона, що буде розташована всередині ринку. Тут буде дитячий майданчик та затишний сквер - тому батьки спокійно зможуть залишати дітей на майданчику під час шопінгу.







Про актуальність і потрібність ринку для громади свідчить Андрій Разумовський пообіцяв вивчити це питання і знайти шляхи для втілення такої пропозиції.



Мешканці громади розбудову нового ринку вважають великим плюсом. Адже його поява вигідна і актуальна не лише для жителів Княгининка, а й для мешканців оточуючих сіл Сирники, Буків, Рокині, Брище. Тепер мешканцям не доведеться кожного разу їхати до Луцька за покупками, а придбати все необхідне можна буде на місцевому ринку.



На це сподіваються місцеві пенсіонери, які зізнаються, що важко доїжджати до Луцька зі своєю продукцією, а тому були б дуже раді можливості продавати її на місцевому ринку.



Очікує нового ринку і молодь, сподіваючись на появу в селищі нових сучасних магазинів із одягом та іншими потрібними товарами.







Мешканка села Сирники Тетяна чекає на відкриття нового ринку.



"Це дуже добре що в нас відкриють такий ринок, - каже мешканка села Сирники Тетяна. - По-перше у нас є багато людей, які возять у Луцьк на ринок сільськогосподарську продукцію, і буде якась можливість купити чи продати молоко, сир та іншу продукцію. Хотілося б, щоб і оптова виїзна торгівля була тут хоча б раз у тиждень, а також, щоб були магазини побутової хімії, подарункові магазини, речі повсякденного вжитку чи одягу. Це було б дуже добре. І зручно, що це над дорогою, у центрі села - кожному вигідно буде сюди доїхати. Це дуже зручне місце розташування і доїзду".







Мешканка Княгининка Лариса переконана, що ринок допоможе розвитку громади.



“Я теж за - це ж розбудовується, розростається. Все що розбудовується - все корисно, - каже мешканка Княгининка Лариса. - Хоча невідомо, які тут будуть ціни, бо це ковельська траса. Але я за те, щоб був розвиток”.







Мешканка села Зміїнець Надія вважає, що ринок буде дуже корисним для місцевих мешканців.



“Я вважаю, що ринок потрібен однозначно, - ділиться мешканка Зміїнця Надія Камець. - Тому що, чим більше буде таких ринків, тим краще буде людям, не доведеться їхати у Луцьк на базар, а можна буде тут все продати і придбати. Все-таки люди мають господарство, кури, корови - чому вони мають везти на базар у Луцьк, якщо можна це зробити у своєму селі. Я не знаю, хто це його робить, але він великий молодець! От за це велике дякую!”



Текст: Валентина КУЦЬ



Фото: Валентина КУЦЬ, Роман ДОМБРОВСЬКИЙ



Зверніть увагу!!! Із 1 серпня зросте вартість торгових павільйонів на новому ринку у с. Княгининок. Наразі ціна становить 650 $/м2, підвищення заплановане до 750 $/м2. Також до кінця цього року можливе відтермінування платежів.



Огляд будівництва ринку у Княгининку:







Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6а (ЖК “Супернова”)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ось вже кілька місяців поспіль у центрі Княгининка, поруч із зупинкою, активно будують новий ринок, а мешканці з нетерпінням очікують відкриття. Тут планують облаштувати понад тридцять комерційних приміщень для торгівлі, кав'ярню та відпочинкову зону. Новий комерційний проєкт втілюєДо об'єднання із Луцьком Княгининівська громада нараховувала понад 8 000 жителів. Княгининок став адміністративним центром громади, а відтак потребував розвитку та розширення. Тут з'явилися приватні магазини, готель із рестораном, центр культури. Всі ці заклади зосередились у центрі селища.Але не вистачало масштабного комерційного об'єкту, який би поєднав торгові площі, кав'ярню, відпочинкову зону. Тож у громаді склались всі передумови для появи нового проекту, який розпочала Будівельна компанія “Інвестор”. Зараз тут уже змуровані капітальні споруди і зведений каркас для торгових павільйонів - донедавна заросла чагарниками ділянка перетворюється на сучасний комерційний об'єкт.На ринку заплановане розміщення понад 30 комерційних приміщень, кав'ярня, паркінг, супермаркет та зона відпочинку для дітей.У громаді кажуть, що такий об'єкт давно чекали, бо сьогодні не вистачає місця, де можна було б щось продати чи купити, спокійно випити кави не виїжджаючи за межі селища, а то й навіть просто сходити на шопінг.Мешканці громади впевнені, що відкриття ринку вирішить чимало питань для жителів та суттєво допоможе у розвитку селища. Адже людям не доведеться при кожній потребі їхати до Луцька за товарами першої необхідності. Крім того, з'являться і нові робочі місця, а це і збільшення надходжень до бюджету.Дуже вдалим вважають і розташування ринку в центрі селища. Сюди зручно доїхати як власним, так і громадським транспортом - адже поряд зупинка громадського транспорту, через яку курсують міжміські та приміські маршрути рожищенського та ковельського напрямків.Не менш важливе і розміщення ринку обіч міжнародної траси Луцьк-Ковель-Ягодин - це дасть можливість більшого залучення як покупців, так і продавців.Вдале місце розташування ринку ще й тим, що поруч знаходиться так званий “промисловий центр” громади. По вулиці Бригадний Двір, що проходить поруч із ринком, розташовано понад десяток відомих підприємств, на яких працює орієнтовно півтисячі людей. Це і ПП “Мілекс”, ПП “Бус-сервіс”, ПП Курілін, ПП “Коннект ЛТД”, ТОВ “Акцент плюс”, Фермерське господарство “Корсойл-агро” та інші. Тож, вочевидь, покупців на ринку не бракуватиме, адже повз ринок щодня проходитиме на роботу майже 500 працівників.Ще один “плюс” до вдалої локації нового ринку додає і сусідство із освітніми закладами. Поряд із ринком розташований Княгининівський ліцей Волинської обласної ради, у якому в різні роки навчалося орієнтовно 400 дітей. До прикладу, у 2020 році тут було 465 учнів.За кількасот метрів також розташована загальноосвітня середня школа, що нині теж перейменована у Княгининівський ліцей №34 Луцької міської ради. Ліцей розрахований на 420 учнів, а у 2019-2020 році тут навчався 471 учень. Звісно, що в педагогів, учнів та батьків є багато потреб у товарах повсякденного вжитку, канцелярії, харчуванні. І ринок стане зручною локацією, де можна буде придбати потрібні товари чи провести шопінг із дітьми.Перевагою нового ринку стане і сучасний паркінг, який буде обладнаний на його території. Тож труднощів і проблем із паркуванням у відвідувачів не виникатиме.А родзинкою проєкту стане сучасна відпочинкова зона, що буде розташована всередині ринку. Тут буде дитячий майданчик та затишний сквер - тому батьки спокійно зможуть залишати дітей на майданчику під час шопінгу.Про актуальність і потрібність ринку для громади свідчить дискусія у соцмережі, де жителі підтримали такий проєкт та зацікавилися комерційними пропозиціями. До того ж, мешканці громади висловили побажання, щоб там були і місця для торгівлі домашньою сільськогосподарською продукцією. Директор будівельної компаніїпообіцяв вивчити це питання і знайти шляхи для втілення такої пропозиції.Мешканці громади розбудову нового ринку вважають великим плюсом. Адже його поява вигідна і актуальна не лише для жителів Княгининка, а й для мешканців оточуючих сіл Сирники, Буків, Рокині, Брище. Тепер мешканцям не доведеться кожного разу їхати до Луцька за покупками, а придбати все необхідне можна буде на місцевому ринку.На це сподіваються місцеві пенсіонери, які зізнаються, що важко доїжджати до Луцька зі своєю продукцією, а тому були б дуже раді можливості продавати її на місцевому ринку.Очікує нового ринку і молодь, сподіваючись на появу в селищі нових сучасних магазинів із одягом та іншими потрібними товарами.Мешканка села Сирникичекає на відкриття нового ринку."Це дуже добре що в нас відкриють такий ринок, - каже мешканка села Сирники Тетяна. - По-перше у нас є багато людей, які возять у Луцьк на ринок сільськогосподарську продукцію, і буде якась можливість купити чи продати молоко, сир та іншу продукцію. Хотілося б, щоб і оптова виїзна торгівля була тут хоча б раз у тиждень, а також, щоб були магазини побутової хімії, подарункові магазини, речі повсякденного вжитку чи одягу. Це було б дуже добре. І зручно, що це над дорогою, у центрі села - кожному вигідно буде сюди доїхати. Це дуже зручне місце розташування і доїзду".Мешканка Княгининкапереконана, що ринок допоможе розвитку громади.“Я теж за - це ж розбудовується, розростається. Все що розбудовується - все корисно, - каже мешканка Княгининка Лариса. - Хоча невідомо, які тут будуть ціни, бо це ковельська траса. Але я за те, щоб був розвиток”.Мешканка села Зміїнецьвважає, що ринок буде дуже корисним для місцевих мешканців.“Я вважаю, що ринок потрібен однозначно, - ділиться мешканка Зміїнця Надія Камець. - Тому що, чим більше буде таких ринків, тим краще буде людям, не доведеться їхати у Луцьк на базар, а можна буде тут все продати і придбати. Все-таки люди мають господарство, кури, корови - чому вони мають везти на базар у Луцьк, якщо можна це зробити у своєму селі. Я не знаю, хто це його робить, але він великий молодець! От за це велике дякую!”

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