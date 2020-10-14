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Назвали небезпечну функцію iPhone

Назвали небезпечну функцію iPhone
Експерт в області кібербезпеки Зак Доффман назвав небезпечну функцію в iPhone в статті для Forbes.

Про це повідомляє Portaltele.

За його словами, мова йде про автоматичне підключенні до мереж Wi-Fi, яке слід відключити. Спеціаліст порадив зайти в розділи «Запит на підключення» і «Автодоступ до точки» і поставити галочку на позначці «Запитати».

Доффман пояснив, відкриті налаштування приєднання дозволяють шахраям створювати точки доступу і називати їх так само, як називаються популярні загальнодоступні мережі. В результаті у зловмисників з’являється можливість перехоплювати трафік або перервати доступ до мережі, створюючи видимість підключення до нього.

Доффман додав, що, проходячи процедуру введення логіна і пароля при підключенні до таких точок доступу, користувачі ризикують підхопити шкідливу програму.

Також експерт порадив відмовитися від використання загальнодоступних точок доступу Wi-Fi і віддати перевагу стільниковому зв’язку.

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Теги: технології, iPhone, світ
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