Назвали небезпечну функцію iPhone





Про це повідомляє

За його словами, мова йде про автоматичне підключенні до мереж Wi-Fi, яке слід відключити. Спеціаліст порадив зайти в розділи «Запит на підключення» і «Автодоступ до точки» і поставити галочку на позначці «Запитати».



Доффман пояснив, відкриті налаштування приєднання дозволяють шахраям створювати точки доступу і називати їх так само, як називаються популярні загальнодоступні мережі. В результаті у зловмисників з’являється можливість перехоплювати трафік або перервати доступ до мережі, створюючи видимість підключення до нього.



Доффман додав, що, проходячи процедуру введення логіна і пароля при підключенні до таких точок доступу, користувачі ризикують підхопити шкідливу програму.



Також експерт порадив відмовитися від використання загальнодоступних точок доступу Wi-Fi і віддати перевагу стільниковому зв’язку.

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За його словами, мова йде про автоматичне підключенні до мереж Wi-Fi, яке слід відключити. Спеціаліст порадив зайти в розділи «Запит на підключення» і «Автодоступ до точки» і поставити галочку на позначці «Запитати».Доффман пояснив, відкриті налаштування приєднання дозволяють шахраям створювати точки доступу і називати їх так само, як називаються популярні загальнодоступні мережі. В результаті у зловмисників з’являється можливість перехоплювати трафік або перервати доступ до мережі, створюючи видимість підключення до нього.Доффман додав, що, проходячи процедуру введення логіна і пароля при підключенні до таких точок доступу, користувачі ризикують підхопити шкідливу програму.Також експерт порадив відмовитися від використання загальнодоступних точок доступу Wi-Fi і віддати перевагу стільниковому зв’язку.

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