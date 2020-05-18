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Повідомили, за якої умови навчальні заклади працюватимуть при посиленні карантину

Повідомили, за якої умови навчальні заклади працюватимуть при посиленні карантину
У разі переходу області до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня епідемічної небезпеки для роботи навчального закладу потрібно мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу.

Про це йдеться у постанові “Про внесення змін до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, на період до 31 грудня 2021 року”, яку ухвалив Кабінет Міністрів України 28 липня, інформує МОЗ.

“Однією з важливих новацій стають правила роботи навчальних закладів в умовах карантину. В разі виходу регіону з зеленої зони, тобто потрапляння в жовту, помаранчеву чи червону, задля роботи навчального закладу потрібно мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу”, - говорить міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Важливо, що вакцинація залишається найважливішим інструментом запобігання нових захворювань і смертей, а також боротьби з пандемією. Тільки так освітяни знову зможуть повернутись до звичного життя і навчання.

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Теги: посилення карантину, навчальні заклади, МОЗ, робота
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