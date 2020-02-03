Ціни на тепло для населення можуть зрости на 15-70%





Про це повідомили в «Укртеплокомуненерго», передає



«Якщо ціна газу і надалі зростатиме, ТКЕ вимушені будуть коригувати тарифи в бік збільшення, хоча вже на сьогодні, за чинних умов, можна прогнозувати його ріст на 15-70%, в залежності від регіону, міста, територіальної громади», - наголосив віцепрезидент міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго» Сергій Дунайло.



За його словами, на серпень ГК «Нафтогаз Трейдинг» вже виставила ціну газу на рівні близько 15 тис. грн за 1 тис. кубометрів замість 12 тис. грн минулого місяця.



Також є суперечності в угодах між підприємства ТКЕ та газопостачальною компанією.



Зокрема, теплопостачальники повинні щомісячно проводити авансовий платіж за газ, що призводить до вимивання та повної відсутності обігових коштів у ТКЕ. Зумовлено це тим, що населення оплачує послуги на умовах післяплати, а також продовжує накопичувати борги.



Також однією з проблем в Асоціації назвали квотування обсягів газу. Коригування завищених квот у міжсезоння в бік зменшення фактично неможливе, водночас за понаднормовані обсяги використаного газу під час опалювального сезону ТКЕ доведеться заплатити щонайменше на 50% більше.



Як повідомлялось, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передала повноваження з регулювання діяльності підприємств ТКЕ органам місцевого самоврядування. І саме вони тепер формуватимуть тарифи на тепло. Це передбачено постановою НКРЕКП від 7 липня 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За прогнозом міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго», зростання ціни на газ, що постачається за угодами між підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) та компанією «Нафтогаз Трейдинг», може призвести до підвищення тарифів на теплову енергію для населення на 15-70%.Про це повідомили в «Укртеплокомуненерго», передає Укрінформ. «Якщо ціна газу і надалі зростатиме, ТКЕ вимушені будуть коригувати тарифи в бік збільшення, хоча вже на сьогодні, за чинних умов, можна прогнозувати його ріст на 15-70%, в залежності від регіону, міста, територіальної громади», - наголосив віцепрезидент міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго» Сергій Дунайло.За його словами, на серпень ГК «Нафтогаз Трейдинг» вже виставила ціну газу на рівні близько 15 тис. грн за 1 тис. кубометрів замість 12 тис. грн минулого місяця.Також є суперечності в угодах між підприємства ТКЕ та газопостачальною компанією.Зокрема, теплопостачальники повинні щомісячно проводити авансовий платіж за газ, що призводить до вимивання та повної відсутності обігових коштів у ТКЕ. Зумовлено це тим, що населення оплачує послуги на умовах післяплати, а також продовжує накопичувати борги.Також однією з проблем в Асоціації назвали квотування обсягів газу. Коригування завищених квот у міжсезоння в бік зменшення фактично неможливе, водночас за понаднормовані обсяги використаного газу під час опалювального сезону ТКЕ доведеться заплатити щонайменше на 50% більше.Як повідомлялось, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передала повноваження з регулювання діяльності підприємств ТКЕ органам місцевого самоврядування. І саме вони тепер формуватимуть тарифи на тепло. Це передбачено постановою НКРЕКП від 7 липня 2021 року.

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