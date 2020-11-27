На Волині під час пожежі постраждав неповнолітній

В селі Полюхне Горохівської громади в пожежі постраждав 17-річний хлопець - він отримав опіки та був госпіталізований.Про це повдіомляють на сторінці "Дев'ята Державна пожежно-рятувальна" у фейсбуці.Так, вчора, 29 липня, о 14 год. 03 хв. до оперативно – диспетчерської служби м. Горохів надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в с. Полюхне по вул. Центральній Горохівської громади.На місце виклику негайно направили черговий караул 9 ДПРЧ м. Горохів та МПО Мар’янівка. Пожежу локалізували о 14 год. 26 хв та повністю ліквідували о 14 год. 35 хв. Внаслідок пожежі вогонь знищив перекриття будівлі на площі 3 м2, речі домашнього вжитку, пошкодив стіни будівлі на площі 20 м2. та речі домашнього вжитку.Під час пожежі отримав опік І –ІІ ст. 2% правої китиці та правого передпліччя 17-річний син власниці господарства та був госпіталізований в Горохівську ЦРЛ.До гасіння пожежі залучали 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.