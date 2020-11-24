В Єгипті масово закривають готелі: у чому причина





Відомо, що з 30 липня готелі в Шарм-ель-Шейху більше не приймають відпочивальників, а з 7 серпня закриються повністю після від'їзду останніх гостей. На сайті booking.com бронювання в деяких готелях Єгипту вже неможливе, пише



Що відомо про перевірки в готелях Єгипту



Раніше міністерство туризму Єгипту направило інспекції в готелі, ресторани і туристичні кафе по всій країні, щоб перевірити якість туристичних послуг. Вони проводять перевірку з дезінфекції приміщень, безпеки продуктів харчування і т.д.



У липні перевірки посилилися, оскільки відновили чартерні рейси з Росії до Єгипту. Помічник міністра туризму Абдель-Фаттах аль-Ассі заявляв, що міністерство готувало запобіжні заходи у всіх готелях і туристичних локаціях для прийому туристів у літній сезон.



До цього у 25 готелях Єгипту виявили порушення. 17 ресторанів не пройшли перевірку і їх оштрафували на 250 доларів.



Як проходять перевірки в готелях Єгипту



У готелях курорту перевіряють дотримання гігієни та протиепідемічних заходів: дезінфекція коридорів, номерів, ліфтів, сходів, дверей і ручок. Крім того, інспектори проводять перевірку на кухнях, в магазинах, ресторанах та кафе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У готелях популярних курортів Шарм-ель-Шейха і Хургади проводять посилені перевірки з недотримання санітарних норм. Внаслідок цього багато готелів закривають і припиняють прийом туристів.Відомо, що з 30 липня готелі в Шарм-ель-Шейху більше не приймають відпочивальників, а з 7 серпня закриються повністю після від'їзду останніх гостей. На сайті booking.com бронювання в деяких готелях Єгипту вже неможливе, пише OBOZREVATEL Раніше міністерство туризму Єгипту направило інспекції в готелі, ресторани і туристичні кафе по всій країні, щоб перевірити якість туристичних послуг. Вони проводять перевірку з дезінфекції приміщень, безпеки продуктів харчування і т.д.У липні перевірки посилилися, оскільки відновили чартерні рейси з Росії до Єгипту. Помічник міністра туризму Абдель-Фаттах аль-Ассі заявляв, що міністерство готувало запобіжні заходи у всіх готелях і туристичних локаціях для прийому туристів у літній сезон.До цього у 25 готелях Єгипту виявили порушення. 17 ресторанів не пройшли перевірку і їх оштрафували на 250 доларів.У готелях курорту перевіряють дотримання гігієни та протиепідемічних заходів: дезінфекція коридорів, номерів, ліфтів, сходів, дверей і ручок. Крім того, інспектори проводять перевірку на кухнях, в магазинах, ресторанах та кафе.

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