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Танці, співи й традиційні ремесла: як у Торчині провели театралізований середньовічний фестиваль. ФОТО

Танці, співи й традиційні ремесла: як у Торчині провели театралізований середньовічний фестиваль. ФОТО
У селищі Торчин Луцького району відбувся театралізований фестиваль "Торчинський ярмарок". На центральній площі селища 1 серпня для відвідувачів організували розповіді про місцеву історію, екскурсії, танці, ремісничі видовиська, квести та виступи музикантів.

Як розповіла Суспільному одна з організаторок фестивалю Ольга Шарута, дійство мало на меті перенести відвідувачів у середину XVI століття, коли Торчин отримав магдебурзьке право, а з ним – привілей проводити ярмарки, на які з’їжджалися купці й мандрівні актори.

Головною особливістю заходу став великий ярмарок за участі майстрів народних ремесел та виробників різноманітної продукції з великої Волині.

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"До нас завітали майстри з великої Волині, Львівщини з Ужгороду. Понад 40 майстрів представили свої роботи в різних техніках із природних, натуральних матеріалів. Це миловаріння, вироби з берести та з дерева, свічки з медової вощини, вироби з джуту, прикраси з природних матеріалів, вироби з шкіри, вироби з сіна та трави", – зазначила організаторка.
Танці, співи й традиційні ремесла: як у Торчині провели театралізований середньовічний фестиваль. ФОТО
Танці, співи й традиційні ремесла: як у Торчині провели театралізований середньовічний фестиваль. ФОТО

Із її слів, на ярмарок завітали представники гончарного мистецтва, які знаходилися в окремому містечку, чотири майстрині із ляльками-мотанками та майстри, котрі володіють давньою народною технікою – вибійки.

Під час фестивалю серед відвідувачів розіграли три кошики та один "Великий ярмарковий кошик" із продукцією майстрів та крафтових виробників сиру, м'яса та ковбас із Волині. Зі слів Ольги Шарути, серед охочих долучитися до ярмарку обрали саме невеликих виробників, аби підтримати та розвивати малий та середній бізнес на Волині.

У програмі фестивалю для гостей показали театралізоване дійство "Сказання про Магдебурзьке право" від театру "ГаРмИдЕр" і театральної майстерні "ДогориДриґом", організували святкову ходу до центральної площі Торчина, театрально-фольклорне дійство "До Торчина на ярмарок".
Танці, співи й традиційні ремесла: як у Торчині провели театралізований середньовічний фестиваль. ФОТО

Також відвідувачів потішили виступи фольклорного колективу "Родинне перевесло" (село Веселе), заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України "Колос", а також середньовічні танці та майстер-класи з традиційних ремесел, виступ лірника Андрія Люшука з Рівного та інші колоритні імпрези.

Музичну кухню фестивалю доповнив виступ етнорок колективу The Doox із Києва. Усього, зі слів організаторів, на фестиваль "Торчинський ярмарок" завітали кілька тисяч людей.

Танці, співи й традиційні ремесла: як у Торчині провели театралізований середньовічний фестиваль. ФОТО
Танці, співи й традиційні ремесла: як у Торчині провели театралізований середньовічний фестиваль. ФОТО
Танці, співи й традиційні ремесла: як у Торчині провели театралізований середньовічний фестиваль. ФОТО


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Теги: Торчин, ярмарок, фестиваль
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