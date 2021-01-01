Волинянка робить мистецтво з вторсировини.ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 03:07
Волинська майстриня із селища Колки Людмила Островська виготовляє картини зі старих іграшок, ґудзиків, аксесуарів для волосся, залишків тканин, іржавих гвіздків, старих пазлів та іншої вторинної сировини.
Свої вміння жінка передає у художній студії "Палітра", який організувала для більш як 60 дітей, пише "Суспільне".
Із дітьми жінка працює 21 рік – викладає трудове навчання в ліцеї та займається зі школярами. Людмила Островська каже: займаються дітки з Колок і окружних сіл – Старосілля, Розничі, Копилля, Годомичі. Острови.
Основні техніки – це живопис, малюнки та декоративні роботи. Для картин обирають матеріали, які є в кожної дитини вдома: "Використовуємо картон і ті матеріали, які шкода викинути".
Три роки займається в художній студії школярка Христина Бадовська. Каже: виготовила власноруч картину, яку створила самостійно.
"Бабуся і мама раді, що я ходжу на гурток, бо тому що тут я буду чимось захоплюватися, а не сидіти в телефоні чи в телевізорі", – розповіла дівчина.
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Свої вміння жінка передає у художній студії "Палітра", який організувала для більш як 60 дітей, пише "Суспільне".
Із дітьми жінка працює 21 рік – викладає трудове навчання в ліцеї та займається зі школярами. Людмила Островська каже: займаються дітки з Колок і окружних сіл – Старосілля, Розничі, Копилля, Годомичі. Острови.
Основні техніки – це живопис, малюнки та декоративні роботи. Для картин обирають матеріали, які є в кожної дитини вдома: "Використовуємо картон і ті матеріали, які шкода викинути".
Три роки займається в художній студії школярка Христина Бадовська. Каже: виготовила власноруч картину, яку створила самостійно.
"Бабуся і мама раді, що я ходжу на гурток, бо тому що тут я буду чимось захоплюватися, а не сидіти в телефоні чи в телевізорі", – розповіла дівчина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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