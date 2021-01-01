Волинянка робить мистецтво з вторсировини.ФОТО.ВІДЕО

Людмила Островська виготовляє картини зі старих іграшок, ґудзиків, аксесуарів для волосся, залишків тканин, іржавих гвіздків, старих пазлів та іншої вторинної сировини.



Свої вміння жінка передає у художній студії "Палітра", який організувала для більш як 60 дітей, пише "



Із дітьми жінка працює 21 рік – викладає трудове навчання в ліцеї та займається зі школярами. Людмила Островська каже: займаються дітки з Колок і окружних сіл – Старосілля, Розничі, Копилля, Годомичі. Острови.



Основні техніки – це живопис, малюнки та декоративні роботи. Для картин обирають матеріали, які є в кожної дитини вдома: "Використовуємо картон і ті матеріали, які шкода викинути".



Три роки займається в художній студії школярка Христина Бадовська. Каже: виготовила власноруч картину, яку створила самостійно.



"Бабуся і мама раді, що я ходжу на гурток, бо тому що тут я буду чимось захоплюватися, а не сидіти в телефоні чи в телевізорі", – розповіла дівчина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська майстриня із селища Колкивиготовляє картини зі старих іграшок, ґудзиків, аксесуарів для волосся, залишків тканин, іржавих гвіздків, старих пазлів та іншої вторинної сировини.Свої вміння жінка передає у художній студії "Палітра", який організувала для більш як 60 дітей, пише " Суспільне ".Із дітьми жінка працює 21 рік – викладає трудове навчання в ліцеї та займається зі школярами. Людмила Островська каже: займаються дітки з Колок і окружних сіл – Старосілля, Розничі, Копилля, Годомичі. Острови.Основні техніки – це живопис, малюнки та декоративні роботи. Для картин обирають матеріали, які є в кожної дитини вдома: "Використовуємо картон і ті матеріали, які шкода викинути".Три роки займається в художній студії школяркаКаже: виготовила власноруч картину, яку створила самостійно."Бабуся і мама раді, що я ходжу на гурток, бо тому що тут я буду чимось захоплюватися, а не сидіти в телефоні чи в телевізорі", – розповіла дівчина.

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