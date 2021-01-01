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Волинянка робить мистецтво з вторсировини.ФОТО.ВІДЕО

Волинянка робить мистецтво з вторсировини.ФОТО.ВІДЕО
Волинська майстриня із селища Колки Людмила Островська виготовляє картини зі старих іграшок, ґудзиків, аксесуарів для волосся, залишків тканин, іржавих гвіздків, старих пазлів та іншої вторинної сировини.

Свої вміння жінка передає у художній студії "Палітра", який організувала для більш як 60 дітей, пише "Суспільне".
Волинянка робить мистецтво з вторсировини.ФОТО.ВІДЕО

Із дітьми жінка працює 21 рік – викладає трудове навчання в ліцеї та займається зі школярами. Людмила Островська каже: займаються дітки з Колок і окружних сіл – Старосілля, Розничі, Копилля, Годомичі. Острови.

Основні техніки – це живопис, малюнки та декоративні роботи. Для картин обирають матеріали, які є в кожної дитини вдома: "Використовуємо картон і ті матеріали, які шкода викинути".
Волинянка робить мистецтво з вторсировини.ФОТО.ВІДЕО

Три роки займається в художній студії школярка Христина Бадовська. Каже: виготовила власноруч картину, яку створила самостійно.
Волинянка робить мистецтво з вторсировини.ФОТО.ВІДЕО

"Бабуся і мама раді, що я ходжу на гурток, бо тому що тут я буду чимось захоплюватися, а не сидіти в телефоні чи в телевізорі", – розповіла дівчина.

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Теги: Людмила Островська
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