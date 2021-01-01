Гроза, шквальний вітер та град: в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 10:26
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 2 серпня.
Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області.
Так, сьогодні, 2 серпня, вдень у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях будуть грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.
У Києві прогнозують грозу. У Київській області вдень - гроза, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Головне фото - ілюстративне
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Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області.
Так, сьогодні, 2 серпня, вдень у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях будуть грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.
У Києві прогнозують грозу. У Київській області вдень - гроза, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Головне фото - ілюстративне
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