Гроза, шквальний вітер та град: в Україні оголосили штормове попередження





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Так, сьогодні, 2 серпня, вдень у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях будуть грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.



У Києві прогнозують грозу. У Київській області вдень - гроза, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 2 серпня.Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області.Так, сьогодні, 2 серпня, вдень у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях будуть грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.У Києві прогнозують грозу. У Київській області вдень - гроза, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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