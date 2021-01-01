На Волині виявили перші випадки Delta-штаму коронавірусу

До ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» надійшли результати секвенування та підтвердження мутації вірусу SARS-CoV-2 Delta у зразках носоглоткових змивів, відібраних від 7 жителів області, хворих на COVID-19.Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.Із 9 зразків, надісланих до референс–лабораторії вірусологічних досліджень ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», у 7 випадках виявили штам SARS—CoV-2 Delta, B.1.617.2.За результатами епіднагляду встановили, що зразки носоглоткових змивів відібрані від осіб віком 21 – 67 років, із них 5 жінок та 2 чоловіка. Серед них жителі Володимир-Волинської ТГ (4 особи), Луцької ТГ, Ковельської ТГ, Іваничівської ТГ (по 1 особі), п’ятеро із них непрацюючі.Зазначають, що усі лікувались амбулаторно, від COVID-19 не щеплені, станом на сьогодні усі хворі одужали. В жодному випадку в ананмнезі історія подорожі за межі України відсутня, що свідчить про місцеву передачу вірусу.Епідеміологічне спостереження за вогнищами триває. Секвенування проведено Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України.