На Волині виявили перші випадки Delta-штаму коронавірусу
Сьогодні, 12:23
До ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» надійшли результати секвенування та підтвердження мутації вірусу SARS-CoV-2 Delta у зразках носоглоткових змивів, відібраних від 7 жителів області, хворих на COVID-19.
Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Із 9 зразків, надісланих до референс–лабораторії вірусологічних досліджень ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», у 7 випадках виявили штам SARS—CoV-2 Delta, B.1.617.2.
За результатами епіднагляду встановили, що зразки носоглоткових змивів відібрані від осіб віком 21 – 67 років, із них 5 жінок та 2 чоловіка. Серед них жителі Володимир-Волинської ТГ (4 особи), Луцької ТГ, Ковельської ТГ, Іваничівської ТГ (по 1 особі), п’ятеро із них непрацюючі.
Зазначають, що усі лікувались амбулаторно, від COVID-19 не щеплені, станом на сьогодні усі хворі одужали. В жодному випадку в ананмнезі історія подорожі за межі України відсутня, що свідчить про місцеву передачу вірусу.
Епідеміологічне спостереження за вогнищами триває. Секвенування проведено Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України.
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Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Із 9 зразків, надісланих до референс–лабораторії вірусологічних досліджень ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», у 7 випадках виявили штам SARS—CoV-2 Delta, B.1.617.2.
За результатами епіднагляду встановили, що зразки носоглоткових змивів відібрані від осіб віком 21 – 67 років, із них 5 жінок та 2 чоловіка. Серед них жителі Володимир-Волинської ТГ (4 особи), Луцької ТГ, Ковельської ТГ, Іваничівської ТГ (по 1 особі), п’ятеро із них непрацюючі.
Зазначають, що усі лікувались амбулаторно, від COVID-19 не щеплені, станом на сьогодні усі хворі одужали. В жодному випадку в ананмнезі історія подорожі за межі України відсутня, що свідчить про місцеву передачу вірусу.
Епідеміологічне спостереження за вогнищами триває. Секвенування проведено Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
При этом маски уже практически не носят...
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