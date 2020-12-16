Шерифи громади на Волині затримали неповнолітніх на крадіжці з магазину
Сьогодні, 15:41
Поліцейські офіцери Головненської ТГ встановили осіб, які таємно викрали колонку з магазину.
Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фесбуці.
2 серпня до відділення поліції 1 (м. Любомль) Ковельського РУП надійшло повідомлення від власника магазину «Затишок», яке знаходиться в с. Згорани, а саме заявник повідомив, що невідомі особи викрали з тераси магазину колонку. Сума завданих збитків становить 1 000 грн.
Переглянувши камери відеоспостереження на території магазину, поліцейськв офіцери громади оперативно встановили двох неповнолітніх осіб, які причетні до вчинення крадіжки.
Колонка вилучена. На місце події викликано слідчо-оперативну групу.
Вирішується питання про внесення відомостей в єдиний реєстер досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 2 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).
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Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фесбуці.
2 серпня до відділення поліції 1 (м. Любомль) Ковельського РУП надійшло повідомлення від власника магазину «Затишок», яке знаходиться в с. Згорани, а саме заявник повідомив, що невідомі особи викрали з тераси магазину колонку. Сума завданих збитків становить 1 000 грн.
Переглянувши камери відеоспостереження на території магазину, поліцейськв офіцери громади оперативно встановили двох неповнолітніх осіб, які причетні до вчинення крадіжки.
Колонка вилучена. На місце події викликано слідчо-оперативну групу.
Вирішується питання про внесення відомостей в єдиний реєстер досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 2 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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