Шерифи громади на Волині затримали неповнолітніх на крадіжці з магазину





Про це



2 серпня до відділення поліції 1 (м. Любомль) Ковельського РУП надійшло повідомлення від власника магазину «Затишок», яке знаходиться в с. Згорани, а саме заявник повідомив, що невідомі особи викрали з тераси магазину колонку. Сума завданих збитків становить 1 000 грн.



Переглянувши камери відеоспостереження на території магазину, поліцейськв офіцери громади оперативно встановили двох неповнолітніх осіб, які причетні до вчинення крадіжки.



Колонка вилучена. На місце події викликано слідчо-оперативну групу.

Вирішується питання про внесення відомостей в єдиний реєстер досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 2 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські офіцери Головненської ТГ встановили осіб, які таємно викрали колонку з магазину.Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фесбуці.2 серпня до відділення поліції 1 (м. Любомль) Ковельського РУП надійшло повідомлення від власника магазину «Затишок», яке знаходиться в с. Згорани, а саме заявник повідомив, що невідомі особи викрали з тераси магазину колонку. Сума завданих збитків становить 1 000 грн.Переглянувши камери відеоспостереження на території магазину, поліцейськв офіцери громади оперативно встановили двох неповнолітніх осіб, які причетні до вчинення крадіжки.Колонка вилучена. На місце події викликано слідчо-оперативну групу.Вирішується питання про внесення відомостей в єдиний реєстер досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 2 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).

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