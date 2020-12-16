вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шерифи громади на Волині затримали неповнолітніх на крадіжці з магазину

Шерифи громади на Волині затримали неповнолітніх на крадіжці з магазину
Поліцейські офіцери Головненської ТГ встановили осіб, які таємно викрали колонку з магазину.

Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фесбуці.

2 серпня до відділення поліції 1 (м. Любомль) Ковельського РУП надійшло повідомлення від власника магазину «Затишок», яке знаходиться в с. Згорани, а саме заявник повідомив, що невідомі особи викрали з тераси магазину колонку. Сума завданих збитків становить 1 000 грн.

Переглянувши камери відеоспостереження на території магазину, поліцейськв офіцери громади оперативно встановили двох неповнолітніх осіб, які причетні до вчинення крадіжки.

Колонка вилучена. На місце події викликано слідчо-оперативну групу.
Вирішується питання про внесення відомостей в єдиний реєстер досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 2 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Любомль, неповнолітні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Погуляйка – новий радник
Сьогодні, 16:13
У Луцькому районі раніше судимий чоловік побив жінку
Сьогодні, 15:55
Шерифи громади на Волині затримали неповнолітніх на крадіжці з магазину
Сьогодні, 15:41
Через волинський кордон в Audi намагалися провезти пістолет та набої. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 14:42
Схожі новини
На Волині троє хлопців посеред ночі викрали квадроцикл На Волині троє хлопців посеред ночі викрали квадроцикл
07 квітень, 18:21
На Волині поліцейські спіймали чоловіка, який на санчатах віз вкрадений з підприємства станок На Волині поліцейські спіймали чоловіка, який на санчатах віз вкрадений з підприємства станок
16 січень, 21:50
На Волині декілька сіл залишились без інтернету, бо злодії вкрали кабель На Волині декілька сіл залишились без інтернету, бо злодії вкрали кабель
16 грудень, 2020, 18:47
На Волині злодії «обчистили» гараж на понад 27 тисяч гривень На Волині злодії «обчистили» гараж на понад 27 тисяч гривень
16 грудень, 2020, 12:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Погуляйка – новий радник
Сьогодні, 16:13
 0
У Луцькому районі раніше судимий чоловік побив жінку
Сьогодні, 15:55
 0
Шерифи громади на Волині затримали неповнолітніх на крадіжці з магазину
Сьогодні, 15:41
 0
Через волинський кордон в Audi намагалися провезти пістолет та набої. ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 14:42
 0
Медіа
відео
1/8