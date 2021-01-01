Вогонь дістався курортних містечок: у Греції вирують масштабні лісові пожежі. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
Лісові пожежі охопили Грецію ще наприкінці липня. Вогонь вже дістався до столиці країни Афін та інших курортних містечок. Внаслідок стихії постраждали вже понад 10 людей.
Більше про масштабні лісові пожежі у Греції – у матеріалі "24 каналу".
З чого почалася пожежа
Перша інформація про лісові пожежі у Греції з'явилася 27 липня. Тоді вогонь накрив населені пункти Стамата і Родополі. Служба цивільного захисту розіслала жителям постраждалого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.
Ліквідувати полум'я заважав сильний вітер. Згодом до нього додалися ще й рекордно високі температури –понад +46 градусів. Як наслідок – станом на 31 липня у Греції було 46 осередків займання, а на початку серпня їхня кількість перевалила за 100.
3 серпня вогонь дійшов до столиці Греції. Через це довелось перекрити автомагістраль біля Афін. Також вогонь охопив острів Евбея. Вже 4 серпня влада країни почала евакуацію людей.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав громадян економити електрику, оскільки система перевантажена додатково ще і трьома мільйонами туристів.
"Нам доводиться справлятися з найстрашнішою спекою з 1987 року. Необхідно зробити все, що в людських силах, щоб наша енергосистема не завалилася", – сказав він.
Наслідки пожеж
За даними видання Greek Reporter, станом на 4 серпня вогонь охопив понад 8 тисяч гектарів на острові Евбея та у середмісті Афін. Загалом у тому регіоні лісові пожежі зруйнували або пошкодили приблизно 200 будинків.
Що відомо про постраждалих
Загалом внаслідок вогняної стихії постраждали 16 людей. Вони звернулися по допомогу до медиків і потребували кисневої терапії.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що ніхто з українців не постраждав через масштабну пожежу в передмісті Афін.
"Станом на поточний момент інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з дружньою Грецією і готова при необхідності надати необхідну допомогу", – написав Кулеба.
За його словами, він доручив дипломатам в Греції цілодобово відстежувати потреби наших громадян у зв'язку з небезпекою.
Внаслідок пожеж постраждали 16 людей / Фото EPA
Україна допоможе у ліквідації пожеж
Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити наших рятувальників у Грецію. Загалом Україна надішле 100 досвідчених пожежників, а також необхідне обладнання. Відповідне рішення уряд має схвалити 6 серпня.
Варто нагадати, що 30 липня Україна відправила у Туреччину 2 літаки АН-35П та рятувальників для боротьби з вогняною стихією. За 3 доби наші фахівці скинули на пожежу 488 тонн води.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган подякував Зеленському за допомогу у скрутний час.
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Більше про масштабні лісові пожежі у Греції – у матеріалі "24 каналу".
З чого почалася пожежа
Перша інформація про лісові пожежі у Греції з'явилася 27 липня. Тоді вогонь накрив населені пункти Стамата і Родополі. Служба цивільного захисту розіслала жителям постраждалого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.
Ліквідувати полум'я заважав сильний вітер. Згодом до нього додалися ще й рекордно високі температури –понад +46 градусів. Як наслідок – станом на 31 липня у Греції було 46 осередків займання, а на початку серпня їхня кількість перевалила за 100.
3 серпня вогонь дійшов до столиці Греції. Через це довелось перекрити автомагістраль біля Афін. Також вогонь охопив острів Евбея. Вже 4 серпня влада країни почала евакуацію людей.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав громадян економити електрику, оскільки система перевантажена додатково ще і трьома мільйонами туристів.
"Нам доводиться справлятися з найстрашнішою спекою з 1987 року. Необхідно зробити все, що в людських силах, щоб наша енергосистема не завалилася", – сказав він.
Наслідки пожеж
За даними видання Greek Reporter, станом на 4 серпня вогонь охопив понад 8 тисяч гектарів на острові Евбея та у середмісті Афін. Загалом у тому регіоні лісові пожежі зруйнували або пошкодили приблизно 200 будинків.
Що відомо про постраждалих
Загалом внаслідок вогняної стихії постраждали 16 людей. Вони звернулися по допомогу до медиків і потребували кисневої терапії.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що ніхто з українців не постраждав через масштабну пожежу в передмісті Афін.
"Станом на поточний момент інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з дружньою Грецією і готова при необхідності надати необхідну допомогу", – написав Кулеба.
За його словами, він доручив дипломатам в Греції цілодобово відстежувати потреби наших громадян у зв'язку з небезпекою.
Внаслідок пожеж постраждали 16 людей / Фото EPA
Україна допоможе у ліквідації пожеж
Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити наших рятувальників у Грецію. Загалом Україна надішле 100 досвідчених пожежників, а також необхідне обладнання. Відповідне рішення уряд має схвалити 6 серпня.
Варто нагадати, що 30 липня Україна відправила у Туреччину 2 літаки АН-35П та рятувальників для боротьби з вогняною стихією. За 3 доби наші фахівці скинули на пожежу 488 тонн води.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган подякував Зеленському за допомогу у скрутний час.
Wildfire on the Greek island of Evia. The scenes of the climate crisis this summer have been absolutely heartbreaking.pic.twitter.com/OJF8ZKjJvo— Dr. Lucky Tran (@luckytran) August 4, 2021
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