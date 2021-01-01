Вогонь дістався курортних містечок: у Греції вирують масштабні лісові пожежі. ФОТО, ВІДЕО





Більше про масштабні лісові пожежі у Греції – у матеріалі



З чого почалася пожежа



Перша інформація про лісові пожежі у Греції з'явилася 27 липня. Тоді вогонь накрив населені пункти Стамата і Родополі. Служба цивільного захисту розіслала жителям постраждалого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.



Ліквідувати полум'я заважав сильний вітер. Згодом до нього додалися ще й рекордно високі температури –понад +46 градусів. Як наслідок – станом на 31 липня у Греції було 46 осередків займання, а на початку серпня їхня кількість перевалила за 100.



3 серпня вогонь дійшов до столиці Греції. Через це довелось перекрити автомагістраль біля Афін. Також вогонь охопив острів Евбея. Вже 4 серпня влада країни почала евакуацію людей.



Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав громадян економити електрику, оскільки система перевантажена додатково ще і трьома мільйонами туристів.



"Нам доводиться справлятися з найстрашнішою спекою з 1987 року. Необхідно зробити все, що в людських силах, щоб наша енергосистема не завалилася", – сказав він.



Наслідки пожеж



За даними видання Greek Reporter, станом на 4 серпня вогонь охопив понад 8 тисяч гектарів на острові Евбея та у середмісті Афін. Загалом у тому регіоні лісові пожежі зруйнували або пошкодили приблизно 200 будинків.



Що відомо про постраждалих



Загалом внаслідок вогняної стихії постраждали 16 людей. Вони звернулися по допомогу до медиків і потребували кисневої терапії.



Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що ніхто з українців не постраждав через масштабну пожежу в передмісті Афін.



"Станом на поточний момент інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з дружньою Грецією і готова при необхідності надати необхідну допомогу", – написав Кулеба.



За його словами, він доручив дипломатам в Греції цілодобово відстежувати потреби наших громадян у зв'язку з небезпекою.



Внаслідок пожеж постраждали 16 людей / Фото EPA







Україна допоможе у ліквідації пожеж



Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити наших рятувальників у Грецію. Загалом Україна надішле 100 досвідчених пожежників, а також необхідне обладнання. Відповідне рішення уряд має схвалити 6 серпня.



Варто нагадати, що 30 липня Україна відправила у Туреччину 2 літаки АН-35П та рятувальників для боротьби з вогняною стихією. За 3 доби наші фахівці скинули на пожежу 488 тонн води.



Президент Туреччини Реджеп Ердоган подякував Зеленському за допомогу у скрутний час.



Wildfire on the Greek island of Evia. The scenes of the climate crisis this summer have been absolutely heartbreaking.pic.twitter.com/OJF8ZKjJvo — Dr. Lucky Tran (@luckytran) August 4, 2021

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лісові пожежі охопили Грецію ще наприкінці липня. Вогонь вже дістався до столиці країни Афін та інших курортних містечок. Внаслідок стихії постраждали вже понад 10 людей.Більше про масштабні лісові пожежі у Греції – у матеріалі "24 каналу". Перша інформація про лісові пожежі у Греції з'явилася 27 липня. Тоді вогонь накрив населені пункти Стамата і Родополі. Служба цивільного захисту розіслала жителям постраждалого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.Ліквідувати полум'я заважав сильний вітер. Згодом до нього додалися ще й рекордно високі температури –понад +46 градусів. Як наслідок – станом на 31 липня у Греції було 46 осередків займання, а на початку серпня їхня кількість перевалила за 100.3 серпня вогонь дійшов до столиці Греції. Через це довелось перекрити автомагістраль біля Афін. Також вогонь охопив острів Евбея. Вже 4 серпня влада країни почала евакуацію людей.Прем'єр-міністр Греціїзакликав громадян економити електрику, оскільки система перевантажена додатково ще і трьома мільйонами туристів."Нам доводиться справлятися з найстрашнішою спекою з 1987 року. Необхідно зробити все, що в людських силах, щоб наша енергосистема не завалилася", – сказав він.За даними видання Greek Reporter, станом на 4 серпня вогонь охопив понад 8 тисяч гектарів на острові Евбея та у середмісті Афін. Загалом у тому регіоні лісові пожежі зруйнували або пошкодили приблизно 200 будинків.Загалом внаслідок вогняної стихії постраждали 16 людей. Вони звернулися по допомогу до медиків і потребували кисневої терапії.Очільник МЗС Україниповідомив, що ніхто з українців не постраждав через масштабну пожежу в передмісті Афін."Станом на поточний момент інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з дружньою Грецією і готова при необхідності надати необхідну допомогу", – написав Кулеба.За його словами, він доручив дипломатам в Греції цілодобово відстежувати потреби наших громадян у зв'язку з небезпекою.Внаслідок пожеж постраждали 16 людей / Фото EPAПрезидентдоручив Кабміну відправити наших рятувальників у Грецію. Загалом Україна надішле 100 досвідчених пожежників, а також необхідне обладнання. Відповідне рішення уряд має схвалити 6 серпня.Варто нагадати, що 30 липня Україна відправила у Туреччину 2 літаки АН-35П та рятувальників для боротьби з вогняною стихією. За 3 доби наші фахівці скинули на пожежу 488 тонн води.Президент Туреччиниподякував Зеленському за допомогу у скрутний час.

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