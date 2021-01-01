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Митрополит Михаїл закликав молитися за відвернення пожеж, буревіїв і повеней. ТЕКСТ МОЛИТВИ

Митрополит Михаїл закликав молитися за відвернення пожеж, буревіїв і повеней. ТЕКСТ МОЛИТВИ
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл закликав молитися, «щоб Господь допоміг зберегтися нам від усякого лиха, біди і напасті».

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії.

У зв’язку з тим, що останнім часом ЗМІ повідомляють про вирування пожеж, повеней, буревіїв, інших руйнівних стихій, як в Україні, так і в інших країнах, владика благословляє настоятелям храмів у неділю 8 серпня після Божественної літургії провести молебень.

У великому православному молитовнику є молитва за відвернення стихійних нещасть, яку духовенству та мирянам слід читати в церкві чи вдома – і цього дня, і в інші.

О Всемогутній Творче і Господи, Небесний Владико, Який усім світом управляєш і в Своїй правиці всю владу тримаєш, будь до нас милостивим. Прихилися до молитви нашої щирої й охорони нас, Боже, від усілякого зла та нещастя. Охорони, Всеблагий, наші здобутки: і наші будинки, і наше майно, і господарство, і нас самих від вогню всезнищуючого. Охорони наш народ український від голоду страшного й від пошесті та мору великого. Охорони ниви й луки наші, Господи, від граду, бурі несподіваної, від зливи й повені і від посухи всеруйнівної. Дай нам, Господи Милосердний, нехай збережуться від цих стихій наші будинки й наше майно, і все наше господарство, і самі ми неушкодженими. Нехай не забракне нам хліба святого для людей і корму для худоби, нехай не загинемо смертю страшною в хворобах заразливих. Нехай ниви, городи й луки наші красуються багатим урожаєм у добру весну, спокійне літо й гарну осінь, щоб могли ми в здоров’ї та спокої жити, працювати й плоди своєї праці збирати, Тебе, Небесного Владику, прославляти й Тобі єдиному поклонятися на віки вічні. Амінь.

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Теги: ПЦУ, Михаїл, Волинь
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