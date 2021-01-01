Волинський медзаклад отримав «Медичний Оскар» і визнаний найкращим в Україні



Про це повідомляє кореспондент



Нагороди отримали 11 медичних працівників. Серед них – професіонали с великим досвідом і молоді амбітні медики, лікарі і медсестри, військові хірурги і педіатри, ті, хто рятує від коронавірусу і хто займається науковими дослідженнями.



Також у цьому році з’явилися дві нові номінації на отримання відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» - "Найкращий управлінець у галузі охороні здоров’я» та «Найкращий заклад охорони здоров’я".



Відтак, переможцем у номінації "Найкращий заклад охорони здоров’я" стало Волинське обласне територіальне об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської ОДА.



Разом із орденом переможці отримали і грошові сертифікати на суму 100 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві відбулася щорічна церемонія нагородження кращих медиків країни "Медичним Оскаром" - відзнаками за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона».Про це повідомляє кореспондент Укрінформу Нагороди отримали 11 медичних працівників. Серед них – професіонали с великим досвідом і молоді амбітні медики, лікарі і медсестри, військові хірурги і педіатри, ті, хто рятує від коронавірусу і хто займається науковими дослідженнями.Також у цьому році з’явилися дві нові номінації на отримання відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» - "Найкращий управлінець у галузі охороні здоров’я» та «Найкращий заклад охорони здоров’я".Відтак, переможцем у номінації "Найкращий заклад охорони здоров’я" стало Волинське обласне територіальне об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської ОДА.Разом із орденом переможці отримали і грошові сертифікати на суму 100 тис. грн.

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