Волинський медзаклад отримав «Медичний Оскар» і визнаний найкращим в Україні
Сьогодні, 21:13
У Києві відбулася щорічна церемонія нагородження кращих медиків країни "Медичним Оскаром" - відзнаками за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона».
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Нагороди отримали 11 медичних працівників. Серед них – професіонали с великим досвідом і молоді амбітні медики, лікарі і медсестри, військові хірурги і педіатри, ті, хто рятує від коронавірусу і хто займається науковими дослідженнями.
Також у цьому році з’явилися дві нові номінації на отримання відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» - "Найкращий управлінець у галузі охороні здоров’я» та «Найкращий заклад охорони здоров’я".
Відтак, переможцем у номінації "Найкращий заклад охорони здоров’я" стало Волинське обласне територіальне об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської ОДА.
Разом із орденом переможці отримали і грошові сертифікати на суму 100 тис. грн.
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Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Нагороди отримали 11 медичних працівників. Серед них – професіонали с великим досвідом і молоді амбітні медики, лікарі і медсестри, військові хірурги і педіатри, ті, хто рятує від коронавірусу і хто займається науковими дослідженнями.
Також у цьому році з’явилися дві нові номінації на отримання відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» - "Найкращий управлінець у галузі охороні здоров’я» та «Найкращий заклад охорони здоров’я".
Відтак, переможцем у номінації "Найкращий заклад охорони здоров’я" стало Волинське обласне територіальне об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської ОДА.
Разом із орденом переможці отримали і грошові сертифікати на суму 100 тис. грн.
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