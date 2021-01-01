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Дві українки намагалися втекти з карантину в Польщі через аеропорт

Дві українки намагалися втекти з карантину в Польщі через аеропорт
Польські прикордонники протягом останніх днів затримали в аеропортах кількох громадян України.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на strazgraniczna.pl, в аеропорту Катовіце-Пижовіце протягом минулих вихідних затримали двох українок.

Обидві жінки мали перебувати на 10-денному карантині в Польщі, однак самовільно покинули місце його відбування й вирішили відлетіти на батьківщину.

Після затримання в аеропорту їх покарали штрафами в розмірі 300 зл. Крім того, інформацію про порушення правил відбування карантину передали до санепідемстанції та поліції.

А в аеропорту Познань-Лавіца затримали 2-х громадян України, які раніше були покарані штрафами в Польщі, але не сплатили їх вчасно. Так, 26-річний чоловік попався, коли прилетів до Познані з Києва. Перевірка показала, що він має відбути 23 дні у в'язниці через те, що свого часу не заплатив штраф за керування авто під алкоголем. Аби уникнути арешту, українцеві довелося повністю сплатити штраф на кордоні.

Інший громадянин України був затриманий в познанському аеропорту при спробі покинути Польщу й вилетіти до Львова. Чоловік також мав відбути у в'язниці 3 дні, бо не заплатив раніше накладений на нього штраф за порушення правил дорожнього руху. Аби уникнути арешту, українець так само змушений був заплатити штраф.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, карантин, українки
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