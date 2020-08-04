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Волинському поліцейському загрожує до 10 років тюрми

Волинському поліцейському загрожує до 10 років тюрми
Поліцейського сектору реагування патрульної поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області судитимуть за одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Слідство встановило два факти одержання правоохоронцем у травні 2021 року неправомірної вигоди у вигляді палива для заправки автомобіля за не притягнення до адміністративної відповідальності громадянина, який не мав документів на право керування транспортним засобом і був зупинений за порушення Правил дорожнього руху.

Викрили ж поліцейського 14 травня 2021 року під час одержання від цього ж громадянина неправомірної вигоди у сумі 6400 гривень.
Невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів правоохоронець постане перед судом.

Довідково: санкцією ч.3 ст. 368 КК України за одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене повторно, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, поліцейський, хабар, тюрма
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