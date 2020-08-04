Волинському поліцейському загрожує до 10 років тюрми

Поліцейського сектору реагування патрульної поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області судитимуть за одержання неправомірної вигоди.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Слідство встановило два факти одержання правоохоронцем у травні 2021 року неправомірної вигоди у вигляді палива для заправки автомобіля за не притягнення до адміністративної відповідальності громадянина, який не мав документів на право керування транспортним засобом і був зупинений за порушення Правил дорожнього руху.Викрили ж поліцейського 14 травня 2021 року під час одержання від цього ж громадянина неправомірної вигоди у сумі 6400 гривень.Невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів правоохоронець постане перед судом.