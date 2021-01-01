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На Ковельщині «на гарячому» спіймали двох браконьєрів, які ловили рибу забороненим знаряддям

На Ковельщині «на гарячому» спіймали двох браконьєрів, які ловили рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 11 серпня, державні інспектори рибоохорони в ході рейду на водойми Ковельського району викрили два грубі порушення правил рибальства. Порушників викрили на р. Турія, поблизу с. Тойкут.

Про це повідомляє Волинський рибпатруль.

Двоє громадян ловили рибу двома знаряддями, виготовленими зі сіткоснастевих матеріалів, які не передбачені правилами рибальства. Завдяки оперативним діям рейдової групи порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству.

На викритих громадян склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.


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Теги: Ковельщина, рейд, порушники, браконьєри
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