Які зими чекають на українців: прогноз кліматолога

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До 2050 року в Україні може повністю зникнути сніговий покрив. Це не означає, що припиняться снігопади та хуртовини, але вони наставатимуть із кожним сезоном дедалі пізніше, а сніг буде танути дедалі швидше.
Про це в розповіла кліматологиня Світлана Краковська, пише "Обозреватель".
Вона каже, що часи, коли в Києві сніг випадав мало не на Покрову (початок жовтня. – Ред.), остаточно відходять у минуле.
"Сніговий покрив – це коли ви можете піти в ліс і покататися там на лижах, наприклад, протягом місяця. Я точно можу сказати, що сніговий покрив, тривалість його стійкості та залягання буде зменшуватися. За середнього рівня викидів парникових газів він зникне до середини цього століття", – розповіла кліматологиня.
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Про це в розповіла кліматологиня Світлана Краковська, пише "Обозреватель".
Вона каже, що часи, коли в Києві сніг випадав мало не на Покрову (початок жовтня. – Ред.), остаточно відходять у минуле.
"Сніговий покрив – це коли ви можете піти в ліс і покататися там на лижах, наприклад, протягом місяця. Я точно можу сказати, що сніговий покрив, тривалість його стійкості та залягання буде зменшуватися. За середнього рівня викидів парникових газів він зникне до середини цього століття", – розповіла кліматологиня.
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