Які зими чекають на українців: прогноз кліматолога





Про це в розповіла кліматологиня Світлана Краковська, пише



Вона каже, що часи, коли в Києві сніг випадав мало не на Покрову (початок жовтня. – Ред.), остаточно відходять у минуле.



"Сніговий покрив – це коли ви можете піти в ліс і покататися там на лижах, наприклад, протягом місяця. Я точно можу сказати, що сніговий покрив, тривалість його стійкості та залягання буде зменшуватися. За середнього рівня викидів парникових газів він зникне до середини цього століття", – розповіла кліматологиня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До 2050 року в Україні може повністю зникнути сніговий покрив. Це не означає, що припиняться снігопади та хуртовини, але вони наставатимуть із кожним сезоном дедалі пізніше, а сніг буде танути дедалі швидше.Про це в розповіла кліматологиня, пише "Обозреватель". Вона каже, що часи, коли в Києві сніг випадав мало не на Покрову (початок жовтня. – Ред.), остаточно відходять у минуле."Сніговий покрив – це коли ви можете піти в ліс і покататися там на лижах, наприклад, протягом місяця. Я точно можу сказати, що сніговий покрив, тривалість його стійкості та залягання буде зменшуватися. За середнього рівня викидів парникових газів він зникне до середини цього століття", – розповіла кліматологиня.

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