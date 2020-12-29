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Які зими чекають на українців: прогноз кліматолога

Які зими чекають на українців: прогноз кліматолога
До 2050 року в Україні може повністю зникнути сніговий покрив. Це не означає, що припиняться снігопади та хуртовини, але вони наставатимуть із кожним сезоном дедалі пізніше, а сніг буде танути дедалі швидше.

Про це в розповіла кліматологиня Світлана Краковська, пише "Обозреватель".

Вона каже, що часи, коли в Києві сніг випадав мало не на Покрову (початок жовтня. – Ред.), остаточно відходять у минуле.

"Сніговий покрив – це коли ви можете піти в ліс і покататися там на лижах, наприклад, протягом місяця. Я точно можу сказати, що сніговий покрив, тривалість його стійкості та залягання буде зменшуватися. За середнього рівня викидів парникових газів він зникне до середини цього століття", – розповіла кліматологиня.

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Теги: зима, прогноз
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