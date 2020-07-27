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У ніч на 13 серпня українці побачать пік зорепаду Персеїд

У ніч на 13 серпня українці побачать пік зорепаду Персеїд
У ніч з четверга на п’ятницю, 13 серпня, українці зможуть спостерігати у небі за метеорним потоком Персеїди. Про це пише Укрінформ.

Очікується, що цьогорічний пік зорепаду Персеїди почнеться з ночі четверга й триватиме до перших годин п’ятниці, коли небо стане найтемнішим.

Сам метеорний потік часто називають найяскравішою подією року через його яскравість та активність.

Зазначається, що у попередні роки під час піку зорепаду Персеїди можна було побачити сотню метеорів на годину, проте цього року очікується близько 40.

«Якщо ви перебуваєте в Північній півкулі і далеко від світлового забруднення, ви можете помітити близько 40 метеорів Персеїди на годину», - сказали в NASA.

В американському відомстві додали, що найкращий спосіб побачити цей зорепад - знаходитись подалі від освітлених місць, будівель та дерев, або знайти місце, де відкривається краєвид на горизонті.

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Теги: зорепад
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