У ніч на 13 серпня українці побачать пік зорепаду Персеїд
Сьогодні, 20:42
У ніч з четверга на п’ятницю, 13 серпня, українці зможуть спостерігати у небі за метеорним потоком Персеїди. Про це пише Укрінформ.
Очікується, що цьогорічний пік зорепаду Персеїди почнеться з ночі четверга й триватиме до перших годин п’ятниці, коли небо стане найтемнішим.
Сам метеорний потік часто називають найяскравішою подією року через його яскравість та активність.
Зазначається, що у попередні роки під час піку зорепаду Персеїди можна було побачити сотню метеорів на годину, проте цього року очікується близько 40.
«Якщо ви перебуваєте в Північній півкулі і далеко від світлового забруднення, ви можете помітити близько 40 метеорів Персеїди на годину», - сказали в NASA.
В американському відомстві додали, що найкращий спосіб побачити цей зорепад - знаходитись подалі від освітлених місць, будівель та дерев, або знайти місце, де відкривається краєвид на горизонті.
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Очікується, що цьогорічний пік зорепаду Персеїди почнеться з ночі четверга й триватиме до перших годин п’ятниці, коли небо стане найтемнішим.
Сам метеорний потік часто називають найяскравішою подією року через його яскравість та активність.
Зазначається, що у попередні роки під час піку зорепаду Персеїди можна було побачити сотню метеорів на годину, проте цього року очікується близько 40.
«Якщо ви перебуваєте в Північній півкулі і далеко від світлового забруднення, ви можете помітити близько 40 метеорів Персеїди на годину», - сказали в NASA.
В американському відомстві додали, що найкращий спосіб побачити цей зорепад - знаходитись подалі від освітлених місць, будівель та дерев, або знайти місце, де відкривається краєвид на горизонті.
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