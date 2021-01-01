На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції за 200 євро





Про це



У Горохові за порушення правил дорожнього руху співробітники реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «ВАЗ 21015». Поліцейські встановили, що 60-річний водій керував авто у стані алкогольного сп’яніння.



Під час оформлення адмінматеріалів за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення водій надав поліцейським 200 євро неправомірної вигоди, аби уникнути відповідальності за скоєне. Співробітники поліції від грошей відмовилися та викликали слідчо-оперативну групу для фіксації факту хабаря. Гроші вилучили.



Відомості внесли до реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горохівчанин намагався уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.У Горохові за порушення правил дорожнього руху співробітники реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «ВАЗ 21015». Поліцейські встановили, що 60-річний водій керував авто у стані алкогольного сп’яніння.Під час оформлення адмінматеріалів за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення водій надав поліцейським 200 євро неправомірної вигоди, аби уникнути відповідальності за скоєне. Співробітники поліції від грошей відмовилися та викликали слідчо-оперативну групу для фіксації факту хабаря. Гроші вилучили.Відомості внесли до реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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