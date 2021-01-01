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На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції за 200 євро

На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції за 200 євро
Горохівчанин намагався уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

У Горохові за порушення правил дорожнього руху співробітники реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «ВАЗ 21015». Поліцейські встановили, що 60-річний водій керував авто у стані алкогольного сп’яніння.

Під час оформлення адмінматеріалів за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення водій надав поліцейським 200 євро неправомірної вигоди, аби уникнути відповідальності за скоєне. Співробітники поліції від грошей відмовилися та викликали слідчо-оперативну групу для фіксації факту хабаря. Гроші вилучили.

Відомості внесли до реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Теги: Волинь, п'яний водій, Горохів, хабар
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