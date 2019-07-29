На Волині неповнолітні вкрали з магазину горілку





Про це



Крадіжка трапилася у ніч на середу 11 серпня. Невідомі пошкодили вікно магазину у селі Мерва. Проникли у приміщення та викрали понад 1 тис. грн, горілчані вироби та кросівки. Про інцидент поліцію повідомив власник магазину.



Співробітники кримінальної поліції спільно із спеціалістами кінологічного центру ГУНП у Волинській області оперативно вийшли на слід зловмисників. Правопорушниками виявилися 16-річний місцевий мешканець та 15-річна жителька Рівненської області. Гроші та викрадене майно правоохоронці вилучили.



За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.



Нині вирішують питання про оголошення неповнолітнім підозри у вчиненні інкримінованого злочину. Досудове розслідування триває.

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