вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині неповнолітні вкрали з магазину горілку

На Волині неповнолітні вкрали з магазину горілку
На Горохівщині поліцейські оперативно розкрили крадіжку з магазину.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Крадіжка трапилася у ніч на середу 11 серпня. Невідомі пошкодили вікно магазину у селі Мерва. Проникли у приміщення та викрали понад 1 тис. грн, горілчані вироби та кросівки. Про інцидент поліцію повідомив власник магазину.

Співробітники кримінальної поліції спільно із спеціалістами кінологічного центру ГУНП у Волинській області оперативно вийшли на слід зловмисників. Правопорушниками виявилися 16-річний місцевий мешканець та 15-річна жителька Рівненської області. Гроші та викрадене майно правоохоронці вилучили.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нині вирішують питання про оголошення неповнолітнім підозри у вчиненні інкримінованого злочину. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, крадіжка, магазин, Горохівщина, неповнолітні, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Молодь з Волині виграла у конкурсі «Ukraine NOW» та зустрілася із Зеленським. ВІДЕО
Сьогодні, 19:20
Онкохворі жителі Ковельщини отримають по 5 тисяч гривень від держави
Сьогодні, 19:00
На Волині неповнолітні вкрали з магазину горілку
Сьогодні, 18:30
У Луцькому СІЗО прокоментували смерть 62-річного чоловіка, який зарубав доньку і дружину
Сьогодні, 18:15
У волинській колонії цивільна дружина постачала засудженому наркотики. ФОТО
Сьогодні, 18:05
Схожі новини
Волиняни пограбували магазин: один з них – неповнолітній Волиняни пограбували магазин: один з них – неповнолітній
12 серпень, 13:50
На Волині злодійка обікрала магазин На Волині злодійка обікрала магазин
24 травень, 12:44
На Волині львів'янин обікрав магазин на 10 тисяч. ФОТО На Волині львів'янин обікрав магазин на 10 тисяч. ФОТО
29 липень, 2019, 11:41
На Волині чоловік обікрав магазин та намагався втекти, стрибнувши з даху. ФОТО На Волині чоловік обікрав магазин та намагався втекти, стрибнувши з даху. ФОТО
07 травень, 2019, 11:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Показали унікальну квітку-логотип Волині, зроблену до 30-ліття Незалежності України
Сьогодні, 19:44
 0
Молодь з Волині виграла у конкурсі «Ukraine NOW» та зустрілася із Зеленським. ВІДЕО
Сьогодні, 19:20
 0
Онкохворі жителі Ковельщини отримають по 5 тисяч гривень від держави
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині неповнолітні вкрали з магазину горілку
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8