На Волині неповнолітні вкрали з магазину горілку
Сьогодні, 18:30
На Горохівщині поліцейські оперативно розкрили крадіжку з магазину.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Крадіжка трапилася у ніч на середу 11 серпня. Невідомі пошкодили вікно магазину у селі Мерва. Проникли у приміщення та викрали понад 1 тис. грн, горілчані вироби та кросівки. Про інцидент поліцію повідомив власник магазину.
Співробітники кримінальної поліції спільно із спеціалістами кінологічного центру ГУНП у Волинській області оперативно вийшли на слід зловмисників. Правопорушниками виявилися 16-річний місцевий мешканець та 15-річна жителька Рівненської області. Гроші та викрадене майно правоохоронці вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Нині вирішують питання про оголошення неповнолітнім підозри у вчиненні інкримінованого злочину. Досудове розслідування триває.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Крадіжка трапилася у ніч на середу 11 серпня. Невідомі пошкодили вікно магазину у селі Мерва. Проникли у приміщення та викрали понад 1 тис. грн, горілчані вироби та кросівки. Про інцидент поліцію повідомив власник магазину.
Співробітники кримінальної поліції спільно із спеціалістами кінологічного центру ГУНП у Волинській області оперативно вийшли на слід зловмисників. Правопорушниками виявилися 16-річний місцевий мешканець та 15-річна жителька Рівненської області. Гроші та викрадене майно правоохоронці вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Нині вирішують питання про оголошення неповнолітнім підозри у вчиненні інкримінованого злочину. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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