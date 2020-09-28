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На Маневиччині під час рейду затримали браконьєрів, які ловили рибу сіткою

На Маневиччині під час рейду затримали браконьєрів, які ловили рибу сіткою
12 серпня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля під час спільного рейду з офіцером громади Прилісненської ТГ Камінь-Каширського району викрили чоловіків, які порушили правила рибальства.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.

Так, в ході рибоохоронної роботи на озері Віно, що поблизу села Троянівка Маневицької ТГ Камінь-Каширського району, спіймали двох порушників. Чоловіки ловили рибу за допомогою двох сітних знарядь. Порушники встигли зловити 40 карасів сріблястого. Сума збитків завданих рибному господарству склала 680 грн.

На викритих осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Заборонені знаряддя вилучили.


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Теги: рейд, Маневиччина, порушники, рибалки
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