На Волині ускладнюється ситуація з Covid-19

У Волинській області ситуація із захворюваністю на коронавірус поступово ускладнюється.Про це стало відомо сьогодні, 18 серпня, на нараді, котра відбулася при голові Луцької районної державної адміністрації, йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».На нараді з головами територіальних громад та керівниками закладів охорони здоров’я Луцького району виступили голова Луцької райдержадміністрації, заступниця голови Волинської облдержадміністраціїГоловний державний санітарний лікар областідоповіла про стан епідемічної ситуації в області та Луцькому районі зокрема, зупинилась на ризиках і прогнозах поширення нового мутованого штаму коронавірусу «Дельта» та важливості вакцинації проти COVID-19.За даними моніторингу, протягом останнього місяця захворюваність у Волинській області знаходиться на спорадичному міжсезонному рівні.Проте епідемічна ситуація поступово ускладнюється. Абсолютні цифри – кількість хворих та госпіталізованих – на відносно невисокому рівні. Однак динаміка поширення вірусу зростає. Відбуваються зміни і в структурі захворілих, на сьогодні переважають особи віком до 50 років, в тому числі зросла кількість захворілих дітей."Ми прогнозуємо погіршення епідситуації вже на початку вересня, що пояснюється закінченням періоду відпусток та поверненням дітей та дорослих в організовані колективи та навчальні заклади", - сказала Янко.З початку епіднагляду на Волині лабораторно підтвердили 62,4 тис. випадків COVID-19, з них понад 35 тис. в Луцькому районі. Померло 1205 осіб, з них 647 мешканців Луцького району (53%). За минулу добу на Волині з, з них 11 хворих в Луцькому районі.Станом на сьогодні в області понад 120 активних випадків COVID-19. Проте жодного випадку захворювання серед щеплених двома дозами, а тим більше померлих, не виявили.Як зауважила Наталія Янко, імунізація населення проти коронавірусної хвороби COVID-19 є найважливішою складовою у подоланні гострої фази пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Метою вакцинальної кампанії є охоплення щепленнями не менше 70 – 80% населення для запобігання погіршення епідемічної ситуації та вимушеного запровадження карантинних обмежень.Однією із найважливіших складових епіднагляду за COVID-19 є тестування, яке критично важливе для запобігання і контролю поширення COVID-19.